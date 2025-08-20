Giới trẻ hào hứng với combo đẹp và ấm kinh điển của Uniqlo

Với nhiều người trẻ, trang phục mùa thu đông không dừng lại ở việc giữ ấm, mà còn trở thành cuộc chơi sáng tạo phong cách qua các item vừa chất lượng, vừa thời thượng.

Bước vào mùa thu đông 2025, Uniqlo tiếp tục mang trở lại những item đã trở thành biểu tượng của thương hiệu, được hội mặc đẹp tín nhiệm qua bao mùa lạnh. Đó là chiếc áo giữ nhiệt Heattech nhẹ, mỏng mà ấm áp, lần đầu ra mắt phiên bản Heattech pha cashmere dành riêng cho nam, mang lại cảm giác mềm mại và khả năng co giãn tối đa để các chàng thoải mái vận động, di chuyển, phối layer.

Dòng trang phục Pufftech với công nghệ độc quyền, đã và đang trở thành niềm tự hào mới của Uniqlo, cũng khiến các tín đồ thời trang thêm phần háo hức, khi trình làng nhiều phom dáng mới hiện đại, phong cách hơn như jacket thời thượng, gi-le dáng lửng phóng khoáng, mở ra các ý tưởng mix&match thú vị cho những ngày gió lạnh sắp tới.

Heattech mang đến lớp áo mặc trong lý tưởng mùa thu đông

Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng có khả năng giữ ấm cực tốt, không bất ngờ khi chiếc áo giữ nhiệt Heattech của Uniqlo được ưu ái là lựa chọn số một của nhiều bạn trẻ và gia đình mỗi dịp trở lạnh. Công nghệ độc quyền của Uniqlo giúp chuyển hóa hơi ẩm cơ thể thành nhiệt lượng, giữ người mặc luôn ấm áp trong một lớp áo mỏng nhẹ, thoáng khí.

Mùa thu đông 2025 đánh dấu một bước tiến mới khi Uniqlo lần đầu ra mắt chất liệu Heattech pha cashmere dành cho nam, kết hợp tinh tế giữa độ mềm mại sang trọng và khả năng giữ nhiệt vượt trội. Nhờ chất liệu mềm, mịn tự nhiên, không bị xước và dễ đàn hồi, Heattech pha cashmere mang lại cảm giác thoải mái khi tiếp xúc trực tiếp với da.

Áo Heattech pha cashmere là điểm khởi đầu lý tưởng cho mọi phong cách, từ tối giản tinh tế đến năng động hiện đại.

Xuất hiện trong BST “UNIQLO : C” thu đông 2025 chính thức ra mắt ngày 5/9, các thiết kế áo Heattech pha cashmere của nam có thể được mặc độc lập như một chiếc áo thun, hoặc khoác thêm một lớp áo dày hơn bên ngoài, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần thời trang hiện đại.

Bên cạnh cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại khi mặc và giữ ấm tốt, dòng áo Heattech của Uniqlo còn chinh phục giới trẻ, được xem là item phải có trong tủ đồ nhờ khả năng sắm vai “lớp nền” trong mọi bản phối vượt thời gian.

Nhà sáng tạo nội dung Bùi Khánh Hà gợi ý bản phối trong trẻo với áo Heattech pha cashmere cổ lọ trắng bên trong áo len sợi souffle cổ tròn màu light grey.

Áo Heattech pha cashmere mở ra loạt lựa chọn phối layer cho cả nam lẫn nữ nhờ thiết kế tối giản cùng bảng màu đa dạng, đặc biệt với những tông đá quý hợp thời được cập nhật cho BST mùa mới. Sau khi chính thức lên kệ, những chiếc áo Heattech cổ tròn, cổ lọ với gam màu đỏ rượu vang, xanh lá, xanh navy và nâu cát hứa hẹn nhanh chóng “chiếm sóng” newsfeed của các tín đồ yêu thời trang thanh lịch, tinh tế.

Cảm hứng khác biệt từ áo khoác chần bông thế hệ mới Pufftech

Qua 2 mùa thu đông, Pufftech đã chứng minh đây không chỉ là chiếc áo “hot thời vụ”. Ngược lại, chiếc áo khoác chần bông thế hệ mới từ Uniqlo đã trở thành lớp khoác ngoài không thể thiếu tiếp theo trong tủ đồ và vali của các tín đồ thời trang mỗi lúc trời trở rét, hay khi có kế hoạch du lịch tận hưởng mùa lạnh ở một nơi xa.

Được nghiên cứu từ năm 2019 và chính thức trình làng khách hàng Việt từ năm 2024, Pufftech không ngừng nhận được sự yêu thích của khách hàng nhờ khả năng giữ ấm khác biệt với công nghệ sợi siêu mảnh mới nhất từ Nhật Bản.

Item “lọt mắt xanh” admin Phan Anh của group Yêu Bếp là chiếc áo khoác Pufftech có mũ cổ điển, đa năng với gam màu trung tính dễ phối đồ.

Để chiều lòng nhu cầu phối kết thời trang đa dạng, Uniqlo khiến hội mặc đẹp không khỏi tò mò và hứng thú khi hé lộ các biến tấu mới mẻ về phom dáng, từ áo khoác ôm vừa Pufftech Jacket và Pufftech Parka nổi bật cho những chuyến du ngoạn ngoài trời, hay áo gi-le Pufftech dáng ngắn trẻ trung, hợp thời cho những outfit hàng ngày cũng như những bộ ảnh check-in ở xứ lạnh.

Một trong những công thức phối đồ hiệu quả cho mùa lạnh là kết hợp áo thun hoặc áo giữ nhiệt bên trong cùng áo khoác Pufftech bên ngoài để giữ ấm cơ thể mà vẫn thoải mái vận động.

Nhà sáng tạo nội dung Hà Như Quỳnh gợi ý chiếc áo khoác Pufftech Parka có mũ màu trắng cho chuyến du lịch mùa lạnh.

Các chàng trai có thể phối áo gi-lê Pufftech chần bông dáng lửng hoặc áo khoác Pufftech có mũ với áo sơ mi hoặc áo len cổ tròn để hoàn thiện set đồ trẻ trung, khỏe khoắn cho những ngày đông.

Trong khi đó, các nàng có thể cân nhắc khoác áo chần bông Pufftech ngoài set áo len vải Milano, kết hợp chân váy dáng loe dài cùng màu để phối thành outfit vừa đi học, vừa đi làm ngày đông.

Lựa chọn travel blogger Tâm Bùi gợi ý là áo gi-lê Pufftech chần bông dáng lửng màu tím lạ mắt với phom ngắn hiện đại cùng áo khoác Pufftech có mũ năng động.

Với sự nâng cấp về chất liệu, thiết kế và tính ứng dụng, những item Heattech và Pufftech của mùa thu đông 2025 tiếp tục khẳng định vị thế “biểu tượng mùa lạnh” không thể thay thế của Uniqlo. Đây không chỉ là trang phục, mà còn là lời mời khám phá phong cách, nơi mỗi chiếc áo hay lớp layer đều góp phần kể một câu chuyện riêng của người mặc.