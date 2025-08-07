Giới trẻ TP.HCM ‘cháy’ hết mình tại Tuborg Pickleball Cup Series 2025

Mùa hè chưa kịp khép lại thì Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch - tiếp tục khuấy động giới trẻ miền Nam với sân chơi hoàn toàn mới: Tuborg Pickleball Cup Series 2025.

Không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao, đây là nơi pickleball, âm nhạc và tinh thần “chơi phải tới” hòa quyện thành một trải nghiệm giải trí không giới hạn.

Tuborg ra mắt sân chơi cho các tín đồ pickleball miền Nam

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ năm 1880. Thương hiệu có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui âm nhạc khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần “chơi phải tới”, sống mở, trẻ trung và bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

Sau nhiều năm đồng hành cùng giới trẻ ở các lễ hội âm nhạc lớn, Tuborg tiếp tục “đổi gió” bằng việc mang Pickleball - môn thể thao đang được yêu thích trên toàn cầu - đến gần hơn với người chơi Việt.

Giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt để chọn lọc các vận động viên phù hợp, tạo nên sân chơi pickleball dành riêng cho tay vợt không chuyên.

Tuborg Pickleball Cup Series 2025, với sự đồng hành của Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM, là nơi các tay vợt không chuyên đam mê bộ môn thể thao này vừa được giao lưu để nâng cao trình độ, vừa có cơ hội giành nhiều phần thưởng hấp dẫn trị giá đến 60 triệu đồng vào mỗi cuối tuần.

Bài bản từ khâu xét duyệt đến thi đấu, Tuborg mở ra cuộc vui thể thao không hồi kết cho giới trẻ.

Qua từng vòng loại, cuộc đua tranh tài đoạt vé tiến vào trận chung kết Tuborg Pickleball Final Championship càng trở nên gay cấn, đặc biệt khi thương hiệu bia tung tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng cho những vận động viên xuất sắc.

Tuborg “lên nhạc” để các vận động viên “cháy hết mình” sau trận đấu.

Không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê, Tuborg Pickleball Cup Series 2025 còn giúp giới trẻ “bung xõa” hết cỡ với bia Tuborg mát lạnh, đồ ăn nhẹ hấp dẫn và loạt set nhạc sôi động để kéo dài dư vị sảng khoái, nạp năng lượng tức thì sau những trận cầu kịch tính.

Hành trình tranh tài kịch tính cho trận chung kết bùng nổ cuối năm

Từ nay đến cuối năm, Tuborg sẽ tổ chức hơn 20 vòng loại khắp TP.HCM để tìm ra những người chơi xuất sắc góp mặt tại Tuborg Pickleball Final Championship. Trận chung kết hứa hẹn khuấy đảo hàng nghìn tín đồ pickleball TP.HCM trong không gian bùng nổ của thể thao, âm nhạc và ánh sáng.

Tuborg Pickleball Cup Series 2025 là minh chứng cho cam kết đồng hành với giới trẻ trong những sự kiện giải trí sôi động của Tuborg.

Với tinh thần “chơi phải tới”, Tuborg luôn tiên phong mở lối cho giới trẻ khám phá những trải nghiệm mới - từ lễ hội âm nhạc đẳng cấp đến sân chơi thể thao cuồng nhiệt. Không chỉ là chất xúc tác thăng hoa cuộc vui, Tuborg còn là bạn đồng hành cùng giới trẻ sống trọn từng khoảnh khắc.