Giọng đọc nữ miền Nam hiếm hoi tại lễ diễu binh A80

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân thấy rất tự hào khi là giọng đọc thuyết minh miền Nam hiếm hoi tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân luyện tập cho nhiệm vụ đọc thuyết minh tại sự kiện trọng đại A80.

Là một trong những chiến sĩ miền Nam vinh dự nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh tại sự kiện trọng đại A80, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân (sinh năm 1991), công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cảm thấy đây là vinh dự lớn lao không phải người lính nào cũng có cơ hội trong đời.

Đây là lần thứ hai nữ chiến sĩ đảm nhận vai trò đặc biệt này, sau nhiệm vụ đọc thuyết minh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) vào 30/4/2024. Mỗi lần đều mang đến cho cô cảm giác xúc động, tự hào.

Vinh dự mang theo suốt đời

Có ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại tham gia cách mạng, Thượng úy Ngọc Hân được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước từ khi còn nhỏ. Lớn lên, cô hoàn thành ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội khi công tác tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ngay từ khoảnh khắc biết mình được chọn tham gia sự kiện trọng đại A80, Thượng úy Ngọc Hân tự nhủ phải dành trọn tâm sức để rèn luyện. Sống trong môi trường quân ngũ, nữ thượng úy đã quen với kỷ luật và nhịp độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cho đại lễ 2/9, lịch trình của cô trở nên đặc biệt hơn.

"Tôi thức dậy từ 5h30, bắt đầu ngày mới bằng việc luyện tập hơi thở để giữ giọng ổn định. Đến 7h30, tôi cùng đội luyện tập. Trước đó, chúng tôi đều dành thời gian luyện thanh để đảm bảo sự rõ ràng và truyền cảm khi thuyết minh", cô chia sẻ.

Với nữ thượng úy, mỗi lời thuyết minh cất lên đều gửi gắm niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và hình ảnh đẹp của đơn vị.

Cả đội thuyết minh chia các khung tập sáng, chiều và tối xen kẽ với thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe. Mọi sinh hoạt của họ đều xoay quanh mục tiêu duy nhất là giữ cho tinh thần, thể lực và giọng đọc ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Với Thượng úy Ngọc Hân, thuyết minh không chỉ là công việc đọc mà còn mang giá trị truyền tải lịch sử, tri ân thế hệ đi trước. Bên cạnh niềm tự hào, cô cùng đồng đội cũng có những áp lực đau đáu phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Trong suốt quá trình luyện tập và hợp luyện vừa qua, Thượng úy Ngọc Hân được sống giữa bầu không khí hào hùng, rộn ràng.

"Ánh mắt quyết tâm của từng đồng chí, những giọt mồ hôi lăn trên má, bước chân đều tăm tắp khi luyện tập… thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với vinh dự đặc biệt này", nữ chiến sĩ bộc bạch.

Khi biết Ngọc Hân được giao nhiệm vụ thuyết minh cho sự kiện A80, bố mẹ, người thân cũng tự hào. Trong 2 tháng cô xa nhà làm nhiệm vụ, gia đình là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh từ những lời chúc, tin nhắn giản dị.

Chiến sĩ Ngọc Hân luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phía sau nhiệm vụ người lính

Bên cạnh công việc và chăm lo cho gia đình, Thượng úy Ngọc Hân cũng dành thời gian làm thiện nguyện. Mỗi năm, cô trích một phần kinh phí cá nhân để đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi Kon Tum, Nam Trà My.

"Từng đi qua những ngày cơ cực, khi hiện tại có điều kiện ổn định hơn, tôi luôn mong muốn được chia sẻ, đặc biệt với trẻ em vùng cao. Mỗi khi nhìn thấy các em co ro trong cái lạnh, thiếu áo ấm, thiếu sách vở, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa", nữ chiến sĩ bộc bạch.

Ngoài làm thiện nguyện, Thượng úy Ngọc Hân còn nhận đỡ đầu cho hai bé mồ côi cha mẹ sau đại dịch Covid-19.

Thượng úy Ngọc Hân mong muốn sẻ chia với những em nhỏ ở nơi điều kiện còn khó khăn.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây, Thượng úy Ngọc Hân hy vọng có thể mang lại nhiều cảm xúc tới mọi người thông qua giọng đọc của mình.

“Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung mình đang ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cảm giác ấy khiến lời thuyết minh tôi lại càng có cảm xúc hơn, tinh thần dân tộc càng mãnh liệt hơn", cô bộc bạch.

Tuy nhiên, nữ thượng úy luôn nhắc nhở mình cố gắng giữ vững bản lĩnh, ý chí để không để cảm xúc xúc động ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Sự xúc động ấy, cô giữ cho riêng mình để biến thành chất liệu nuôi dưỡng cảm xúc, giúp từng câu, từng chữ trong lời thuyết minh trở nên truyền cảm hơn, chạm đến trái tim người nghe.