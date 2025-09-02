Giọt nước mắt chiến sĩ khi chia tay A80

|
Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Gần 10h, những chiến sĩ thuộc khối cuối cùng hoàn thành phần diễu binh, đi bộ dọc phố Ngọc Hà hướng ra đường Hoàng Hoa Thám để trở về điểm tập kết.
Người dân đứng kín hai bên đường, vẫy chào trong niềm xúc động. Nhiều chiến sĩ bịn rịn nhìn qua ô cửa kính xe, có người không giấu được nước mắt. Trên cửa kính còn gắn những tấm bìa nhỏ với lời cảm ơn, lời chúc dễ thương gửi tới đồng bào.
Khi các chiến sĩ lên xe, biển người vẫn tiếp tục hò reo, vỗ tay. Mọi người gửi lời chúc sức khỏe, hỏi thăm họ sau khi trải qua đợt tập luyện vất vả. Một số gia đình còn mang em nhỏ đến để giao lưu cùng các chiến sĩ.
Với nhiều cô gái, cuộc hội ngộ chỉ vỏn vẹn vài phút. Họ trao nhau cái ôm, một chiếc huy hiệu kỷ niệm A80 hay cả những món quà nho nhỏ rồi vội vã chia tay.
Những tấm biển ghi lời nhắn dễ thương được các chiến sĩ dán lên cửa kính như lời chúc, lời tạm biệt đẹp đẽ dành cho người dân đã luôn cổ vũ, kích lệ tinh thần cho họ.
Giữa dòng người đứng chờ, Lan (20 tuổi) chuẩn bị một túi đầy kẹo, chạy dọc hàng xe, bước vào bên trong để vội vàng gửi tận tay cho từng chiến sĩ. “Tôi không quen ai trong đoàn cả, nhưng ai cũng là người Việt Nam, ai cũng đã vất vả quá nhiều. Tôi không giúp được sức lực, chỉ có thể góp chút tinh thần”, Lan nói với Tri Thức - Znews. Khi Đại lễ 2/9 khép lại, cô gái không giấu được sự bùi ngùi: “Tôi thấy buồn, nhưng chắc mình buồn một thì các chú chiến sĩ buồn mười. Bởi họ đã mất quá nhiều thời gian tập luyện, để mang đến cho đất nước một ngày hội rực rỡ".
Võ Gia Huy (Tây Ninh) cũng hạnh phúc khi lần đầu được gặp lại người bạn thân sau nhiều ngày chỉ nhắn tin. “Cảm giác khó tả lắm. Hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp”, Huy cười nói. Hoàn thành nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại, chàng trai miền Nam vẫn còn 15 ngày công tác tại Hà Nội trước khi trở về đơn vị. Anh gửi lời chúc mừng đến đồng đội vì đã cùng nhau đi qua một ngày 2/9 đầy ý nghĩa.
Một số bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh cùng các chiến sĩ trước khi xe lăn bánh. Nụ cười rạng rỡ xen lẫn ánh mắt bịn rịn khiến khoảnh khắc chia tay thêm phần xúc động, như muốn giữ lại chút dư âm đẹp đẽ của ngày đại lễ.
Chiến sĩ A80 với tay vẫy chào người dân hai, khi đã lên xe, chuẩn bị ra về sau lễ diễu binh sáng 2/9.
Những giây phút ngắn ngủi sau lễ diễu binh A80 đã để lại trong lòng người dân và các chiến sĩ nhiều kỷ niệm khó quên. Đó không chỉ là lời chào, nụ cười hay cái ôm vội vã, mà còn là tình cảm trân trọng, sự gắn kết thiêng liêng giữa quân và dân.
Khi từng đoàn xe dần lăn bánh, các chiến sĩ vẫn tiếp tục vẫy tay chào người dân. Hai bên đường, rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng reo hò, ánh mắt bịn rịn của hàng trăm người. Khoảnh khắc ấy như khép lại ngày hội lớn nhưng dư âm vẫn còn ngân mãi, để lại niềm tự hào và xúc động về một lễ diễu binh 2/9 rực rỡ.
