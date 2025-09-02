Giọt nước mắt chiến sĩ khi chia tay A80

Giữa dòng người đứng chờ, Lan (20 tuổi) chuẩn bị một túi đầy kẹo, chạy dọc hàng xe, bước vào bên trong để vội vàng gửi tận tay cho từng chiến sĩ. “Tôi không quen ai trong đoàn cả, nhưng ai cũng là người Việt Nam, ai cũng đã vất vả quá nhiều. Tôi không giúp được sức lực, chỉ có thể góp chút tinh thần”, Lan nói với Tri Thức - Znews. Khi Đại lễ 2/9 khép lại, cô gái không giấu được sự bùi ngùi: “Tôi thấy buồn, nhưng chắc mình buồn một thì các chú chiến sĩ buồn mười. Bởi họ đã mất quá nhiều thời gian tập luyện, để mang đến cho đất nước một ngày hội rực rỡ".