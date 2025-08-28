Giọt nước mắt của các cựu chiến binh trong đêm sơ duyệt diễu binh

Năm 1975, bà từng cùng đồng đội bước đi trong đoàn quân hùng tráng ngày Quốc khánh, nay trở lại, khung cảnh vẫn tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng nhưng lòng bà thêm nghẹn ngào vì chứng kiến Hà Nội đổi thay sau nửa thế kỷ. Giữa tiếng ca hào sảng của các cựu chiến binh, bà chia sẻ: "Tôi đã háo hức chờ ngày này suốt một tháng nay. Cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào, vừa tự hào, vừa xúc động. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy gìn giữ, trân trọng những gì cha ông đã đánh đổi để có được hôm nay". Ảnh: An Khương.