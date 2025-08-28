Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giọt nước mắt của các cựu chiến binh trong đêm sơ duyệt diễu binh

  • Thứ năm, 28/8/2025 07:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các cựu chiến binh bật khóc khi hát Quốc ca, đặc biệt tự hào khi nhìn thế hệ trẻ tiếp bước diễu binh khí thế trên đường phố Hà Nội.

Cựu binh nghẹn ngào nhớ những đồng đội đã hy sinh Cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ về những đồng đội cùng nhau chiến đấu năm xưa, nay không còn có mặt để chứng kiến giờ phút hào hùng của Tổ quốc.
cuu chien binh khoc A80 anh 1

Mọi thứ bắt đầu lắng đọng khi buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu vào tối 27/8. Trong không khí trang nghiêm, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, một cựu chiến binh bật khóc ngay khi tiếng hát Quốc ca vang lên. Đôi mắt ông đẫm lệ chăm chăm nhìn về phía trước. Ảnh: Văn Nguyện.

cuu chien binh khoc A80 anh 2

Ông Nguyễn Văn Nguyện (60 tuổi, ngụ Cầu Giấy, thứ 2 từ phải qua), cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong), cùng đồng đội cũ đi khắp các tuyến đường diễu binh trong buổi sơ duyệt 27/8. "Đi nhiều quá chân tôi lại đau do di chứng từ chiến tranh. Tôi từng bị mảnh đạn cắm vào phần mềm của chân", ông nói. Ảnh: Việt Hà.

cuu chien binh khoc A80 anh 3

Mảnh đạn cắm vào da thịt, để lại vết sẹo lớn trên bắp chân của ông Nguyện. Ảnh: Việt Hà.

cuu chien binh khoc A80 anh 4

Cựu chiến binh Nguyễn Quỳnh (ngụ Hà Tĩnh) đến điểm xem diễu binh từ lúc 13h chiều 27/8, xúc động hát Quốc ca, tay không quên chào điều lệnh. Ảnh: Văn Nguyện.

cuu chien binh khoc A80 anh 5

Vào khoảng 13h20 cùng ngày, bà Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1957, Thanh Hóa, ngoài cùng bên phải), thuộc Hội cựu chiến binh Trung đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng đồng đội cũ đứng trước ga Hà Nội chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh. Bà rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Ảnh: An Khương.

cuu chien binh khoc A80 anh 6

Năm 1975, bà từng cùng đồng đội bước đi trong đoàn quân hùng tráng ngày Quốc khánh, nay trở lại, khung cảnh vẫn tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng nhưng lòng bà thêm nghẹn ngào vì chứng kiến Hà Nội đổi thay sau nửa thế kỷ. Giữa tiếng ca hào sảng của các cựu chiến binh, bà chia sẻ: "Tôi đã háo hức chờ ngày này suốt một tháng nay. Cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào, vừa tự hào, vừa xúc động. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy gìn giữ, trân trọng những gì cha ông đã đánh đổi để có được hôm nay". Ảnh: An Khương.

cuu chien binh khoc A80 anh 7

Trong khi đó, bà Hoàng Kỳ Duyên (sinh năm 1957), từng công tác tại Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1975 và tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, tự hào khi chứng kiến thế hệ chiến sĩ trẻ hiên ngang bước đi. "Thời chúng tôi diễu binh tương đối cực, đường xá chưa được khang trang và đẹp như hiện tại. 50 năm quay lại tôi rất vui và hạnh phúc", bà Duyên chia sẻ. Ảnh: An Khương.

cuu chien binh khoc A80 anh 8

Theo kế hoạch, sau buổi sơ duyệt đêm 27/8, đợt tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh dự kiến diễn ra vào ngày 30/8 lúc 7h và dự phòng vào ngày 31/8. Ảnh: Việt Hà.

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trước lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tối 27/8, đông đảo người dân đã hào hứng xuống đường chờ đợi và giao lưu cùng các chiến sĩ.

15 giờ trước

Các gia đình mang bánh trung thu, "xôi yêu nước" và cả những món ăn giản dị ra phố, chờ hàng giờ để được tận mắt xem sơ duyệt diễu binh vào tối 27/8.

17 giờ trước

