Giọt nước mắt của các cựu chiến binh trong đêm sơ duyệt diễu binh

Mọi thứ bắt đầu lắng đọng khi buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu vào tối 27/8. Trong không khí trang nghiêm, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, một cựu chiến binh bật khóc ngay khi tiếng hát Quốc ca vang lên. Đôi mắt ông đẫm lệ chăm chăm nhìn về phía trước. Ảnh: Văn Nguyện.
Ông Nguyễn Văn Nguyện (60 tuổi, ngụ Cầu Giấy, thứ 2 từ phải qua), cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong), cùng đồng đội cũ đi khắp các tuyến đường diễu binh trong buổi sơ duyệt 27/8. "Đi nhiều quá chân tôi lại đau do di chứng từ chiến tranh. Tôi từng bị mảnh đạn cắm vào phần mềm của chân", ông nói. Ảnh: Việt Hà.
Mảnh đạn cắm vào da thịt, để lại vết sẹo lớn trên bắp chân của ông Nguyện. Ảnh: Việt Hà.
Cựu chiến binh Nguyễn Quỳnh (ngụ Hà Tĩnh) đến điểm xem diễu binh từ lúc 13h chiều 27/8, xúc động hát Quốc ca, tay không quên chào điều lệnh. Ảnh: Văn Nguyện.
Vào khoảng 13h20 cùng ngày, bà Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1957, Thanh Hóa, ngoài cùng bên phải), thuộc Hội cựu chiến binh Trung đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng đồng đội cũ đứng trước ga Hà Nội chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh. Bà rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Ảnh: An Khương.
Năm 1975, bà từng cùng đồng đội bước đi trong đoàn quân hùng tráng ngày Quốc khánh, nay trở lại, khung cảnh vẫn tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng nhưng lòng bà thêm nghẹn ngào vì chứng kiến Hà Nội đổi thay sau nửa thế kỷ. Giữa tiếng ca hào sảng của các cựu chiến binh, bà chia sẻ: "Tôi đã háo hức chờ ngày này suốt một tháng nay. Cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào, vừa tự hào, vừa xúc động. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy gìn giữ, trân trọng những gì cha ông đã đánh đổi để có được hôm nay". Ảnh: An Khương.
Trong khi đó, bà Hoàng Kỳ Duyên (sinh năm 1957), từng công tác tại Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1975 và tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, tự hào khi chứng kiến thế hệ chiến sĩ trẻ hiên ngang bước đi. "Thời chúng tôi diễu binh tương đối cực, đường xá chưa được khang trang và đẹp như hiện tại. 50 năm quay lại tôi rất vui và hạnh phúc", bà Duyên chia sẻ. Ảnh: An Khương.
Theo kế hoạch, sau buổi sơ duyệt đêm 27/8, đợt tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh dự kiến diễn ra vào ngày 30/8 lúc 7h và dự phòng vào ngày 31/8. Ảnh: Việt Hà.
