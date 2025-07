'Girl phố' Huyền Baby gây chú ý

Lối ăn mặc được gọi là "girl phố" từng gắn liền với nhiều hot girl đời đầu, được Huyền Baby chia sẻ lại, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.

Huyền Baby nhiệt tình lăng xê lối ăn mặc "girl phố". Ảnh: IG/@huyenbaby89.

Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền) gây chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh 10 năm trước. Trong những bức hình đăng tải hồi cuối tháng 6, "hot girl đời đầu" Hà Nội đội mũ snapback, áo không tay theo phong cách Hip-hop hoặc trang phục in hoạ tiết bản lớn đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Trong dòng chú thích trên trang cá nhân, cô tự gọi lối ăn mặc này là “girl phố”. “Ai tìm ‘Huyền Baby girl phố’ 10 năm về trước vậy? Có liền”, cô viết.

Bên cạnh “boy phố”, hình tượng “girl phố” cũng thu hút sự chú ý từ giới mộ điệu. Đây là một phần của thời trang đường phố Việt Nam, được xem như lối ăn mặc đặc trưng của một bộ phận nữ giới 9X.

‘Girl phố’ là ai?

Hình ảnh “girl phố” xuất hiện nhiều vào những năm 2010, trở nên “bùng nổ” trong giới 9X. Đúng với tên gọi, lối ăn mặc này gắn liền với nhiều nữ sinh, hot girl tại các thành phố, đô thị lớn.

Mặc dù từng đặc biệt thịnh hành, xu hướng này cũng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, gây chia rẽ dư luận. Trong khi một số cho rằng “phong cách girl phố” tương đối trẻ trung, năng động, vui vẻ, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên, nhiều người lại cho rằng lối ăn mặc trên thiếu tính thẩm mỹ, chỉ là trào lưu nhất thời, không có chiều sâu.

Huyền Baby là một trong những hot girl để lại dấu ấn với hình tượng "girl phố". Ảnh: IG/@huyenbaby89.

Những hình ảnh như tóc sư tử, quần jeans cạp trễ, họa tiết da beo hay mái phồng là một phần trong ký ức tuổi thơ của nhiều cô gái thuộc thế hệ 9X. Đây vốn là biểu tượng của sự sành điệu một thời.

Ngoài ra, lối ăn mặc này còn bao gồm áo phông hoạ tiết, sơ mi caro, quần short rách, crop top, hoodie giấu quần và chân váy ngắn. Những món phụ kiện không thể thiếu cho xu hướng trên là balo, túi xách, kính mắt và mũ lưỡi trai.

Các item này phần nào phác họa hình ảnh “girl phố” thịnh hành trên mạng xã hội, đường phố vào những năm 2010. Vốn gắn liền với 9X, lối ăn mặc trên được nhiều hot girl thuộc thế hệ này nhiệt tình lăng xê, hưởng ứng.

Bên cạnh Huyền Baby, những hot girl một thời như Hạnh Sino, Emily hay Tâm Tít cũng từng diện trang phục theo mốt này, tạo ra một trào lưu khó quên. Hiện nay, “phong cách girl phố” vẫn xuất hiện rải rác, được biến hóa theo hướng hiện đại hơn.

Với sự lăng xê trở lại của Huyền Baby, lối ăn mặc này có thể thịnh hành trong thời gian tới, chứng minh tính lặp lại đặc trưng của lĩnh vực thời trang.

‘Boy phố’ là ai?

Cùng với “girl phố”, “phong cách boy phố” cũng là một phần không thể thiếu của thời trang đường phố Việt Nam. Trong khi lối ăn mặc kiểu “girl phố” không còn xuất hiện nhiều, thời trang “boy phố” lại được nhiều người nổi tiếng lăng xê từ cuối năm 2024, chứng minh khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài.

Trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi 4 hồi cuối năm ngoái, HIEUTHUHAI diện áo phông in hình đôi cánh đại bàng sặc sỡ của thương hiệu Marcelo Burlon, phối với quần jeans rách bạc màu, hoàn thiện set trang phục với thắt lưng Louis Vuitton bản lớn. Đây được xem là những item đặc trưng của hình tượng “boy phố”.

Đáng chú ý, đây không phải phong cách hàng ngày của giọng ca Ngủ Một Mình. Có thể thấy, anh chỉ cosplay hình tượng này để gia tăng yếu tố giải trí cho chương trình.Xu hướng này thể hiện tinh thần ăn chơi, thường được các rapper, DJ nhiệt tình lăng xê, hưởng ứng.

“Thời trang boy phố” được Bình Gold, Andree Right Hand lăng xê trong thời gian dài. Ảnh: FB/Bình Gold, IG/@andreerighthand.

Các item quen thuộc của “thời trang boy phố” là áo phông in hình đôi cánh đại bàng, sơ mi kẻ, mũ lưỡi trai, quần jeans rách bạc màu và thắt lưng bản to, hướng sự chú ý vào logo thương hiệu ở phần nắp khoá. Tuy nhiên, đây cũng là phong cách gây chia rẽ dư luận, phụ thuộc nhiều vào quan điểm thẩm mỹ của các cá nhân.

Bình Gold được xem là một trong những tín đồ thời trang trung thành với “phong cách boy phố”. Anh thường xuyên xuất hiện với áo hoodie in hình đôi cánh đại bàng, sơ mi caro, in hoạ tiết bản lớn và quần jeans bạc màu. Kính màu và mũ là những món phụ kiện được sử dụng trong loạt outfit thể hiện tinh thần “dân chơi” này.

Bên cạnh Bình Gold, Andree Right Hand cũng được xem là một trong những tín đồ thời trang nhiệt tình phổ biến xu hướng trên. Anh thường xuyên xuất hiện với quần jeans rách, áo phông và sơ mi in hoạ tiết bản lớn, màu mè. Trong những bức hình để lộ tủ quần áo trên trang cá nhân, Andree Right Hand cho thấy phần lớn tủ đồ của mình là những item thuộc “phong cách boy phố”.