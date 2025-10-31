Giữ kỷ niệm trong khoảng lặng của thiên nhiên

Không còn các địa điểm đông đúc hoặc phổ thông, đích đến của nhiều cặp đôi giờ đây là những khu nghỉ dưỡng biệt lập và độc đáo được bao bọc bởi thiên nhiên.

Theo báo cáo Affluent Travel 2024, có 27% du khách hạng sang toàn cầu cho biết họ sẵn sàng trả thêm để ở trong những villa biệt lập giữa thiên nhiên, trong khi 78% tư vấn viên du lịch cao cấp tham gia nghiên cứu của Internova ghi nhận khách hàng ngày càng ưa chuộng những hành trình “tùy chỉnh và riêng tư”. Những con số ấy phần nào phản ánh con người đang tìm kiếm sự yên tĩnh như một đặc quyền mới của hạnh phúc.

Ốc đảo dành cho sự yên bình

Xu hướng trên đã về tới Việt Nam, nơi những khu nghỉ hòa mình trong thiên nhiên như An Lâm Retreats Ninh Vân Bay trở thành điểm đến của những dịp đặc biệt, từ tuần trăng mật, kỷ niệm ngày cưới đến các sự kiện mang ý nghĩa cá nhân.

Không gian riêng tư giữa thiên nhiên, nơi mỗi khoảnh khắc trở nên tĩnh tại. Nguồn: An Lâm Retreats.

Ẩn mình bên vịnh Ninh Vân, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mở ra một thế giới biệt lập, nơi mang đến cảm giác như bước vào một chiều không gian khác ngay khi du khách vừa rời khỏi đất liền. Hoang sơ và rực rỡ, khoáng đạt và ngập tràn cảm giác tự do, bức tranh thiên nhiên sống động tại đây là nguồn cảm hứng bất tận cho giây phút ý nghĩa thêm thăng hoa.

37 biệt thự nằm rải rác giữa rừng và ven biển, làm nên từ gỗ, đá và tre - những vật liệu lấy từ vùng đất bản địa. Mỗi căn có hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng ra vịnh, đủ xa để con người tách mình khỏi thế giới bên ngoài và vẫn đủ gần để cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên xung quanh.

Mỗi lễ kỷ niệm đều “là một, là riêng, là duy nhất”

Điều khiến An Lâm trở nên khác biệt là mỗi trải nghiệm gắn kết đều in đậm dấu ấn cá nhân. Thay vì chạy theo khuôn mẫu, mỗi buổi kỷ niệm lấy cảm hứng từ câu chuyện của từng vị khách dựa trên tính cách và nhịp cảm xúc.

Mỗi khoảnh khắc là một mảnh ghép tinh tế được lắng nghe và tái hiện bằng cảm xúc. Nguồn: HayDay Media.

Từ hoa, ly rượu champagne, chiếc bánh nhỏ cho đến ánh sáng và âm nhạc, tất cả được chuẩn bị để mỗi buổi kỷ niệm trở thành khoảnh khắc duy nhất. Có người chọn bữa tối riêng tư bên mỏm đá, nơi sóng vỗ nhẹ dưới chân và ánh hoàng hôn dần buông xuống mặt biển. Có vị khách lại tìm thấy niềm vui trong buổi picnic trên bãi cát hay một buổi tối thảnh thơi bên cầu tàu.

Dù là khoảnh khắc nào, tất cả đều mang trong mình sự bình yên, chậm rãi và tràn đầy cảm xúc. Nguồn: An Lâm Retreats.

Ẩm thực tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là một phần không thể thiếu trong những lễ kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi bữa ăn được thiết kế như một hành trình cảm xúc - nơi hương vị địa phương hòa quyện cùng tinh thần cá nhân hóa. Những loại hải sản tươi ngon được đánh bắt trực tiếp từ các bè nổi quanh vịnh giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Dưới bàn tay của đầu bếp, mỗi món ăn được chế biến theo khẩu vị của các vị khách, hòa quyện cùng cảm xúc của từng dịp kỷ niệm. Khi hoàng hôn buông xuống, bữa tiệc BBQ hải sản bên bờ biển trở thành điểm nhấn khó quên, nơi gió, sóng và hương vị biển hòa cùng ánh lửa, thắp lên những giây phút lãng mạn và tràn đầy cảm xúc.

Thiên nhiên là chất xúc tác gắn kết

Ở An Lâm, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và khám phá thiên nhiên dành cho hai người được xem là phần độc đáo không thể thiếu trong các lễ kỷ niệm.

Buổi sáng, du khách có thể tập yoga bên biển, hít thở trong làn gió trong lành. Một hành trình trekking đến An Lâm Point mở ra khung cảnh toàn vịnh trước khi dừng lại Jungle Oasis nằm giữa hai vách đá, một nơi lý tưởng cho các cặp đôi ngâm mình và lặng nhìn thời gian trôi.

Giữa biển trời bao la, con thuyền nhẹ trôi theo nhịp sóng và ánh hoàng hôn tại vịnh Ninh Vân. Credit: An Lâm Retreats.

Khi cần nghỉ ngơi, Jungle Spa giữa rừng mang lại cảm giác an yên. Liệu trình đặc biệt dành cho hai người được thực hiện bằng muối biển và thảo mộc, giúp cơ thể thả lỏng và cảm xúc được hồi sinh. Ở đó, thiên nhiên không đứng ngoài mà len vào từng giác quan, trở thành chất xúc tác để cảm xúc được đánh thức một cách dịu dàng.

Khi rời đi, điều các cặp đôi mang theo không chỉ là ký ức về một nơi đẹp mà là cảm giác yên bình hiếm hoi và quý giá trong thế giới luôn đòi hỏi phải thể hiện, giúp tình yêu được lắng lại và tìm về hình hài vẹn nguyên.