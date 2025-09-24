Giúp cụ ông qua đường, cô gái Trung Quốc bị tát thẳng mặt

Xuống xe giúp một cụ ông băng qua đường, cô gái ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) sửng sốt khi hành động tốt của mình được đáp lại bằng cú tát.

Vụ việc xảy ra vào chạng vạng ngày 12/9, được một tài xế ôtô chạy xe phía sau ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo đó, ông lão khoảng 70-80 tuổi, xách theo hai chiếc túi nặng và loạng choạng bước qua đường ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Ông không đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vì vậy một số phương tiện không nhường đường mà đi sát qua ông, khiến việc qua đường càng trở nên khó khăn, theo South China Morning Post.

Trong lúc ông lão đang ở giữa đường, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ một chiếc xe gần đó bước xuống đường, chạy về phía ông. Cô dùng tay trái đỡ ông, tay phải ra hiệu xin đường. Tuy nhiên, cô sửng sốt khi ông lão quay lại và tát vào mặt cô. Cú đánh mạnh đến nỗi làm kính của cô rơi xuống đất.

Sau khi nhặt kính, cô nhìn ông lão với vẻ mặt bối rối trước khi quay trở lại xe. Cô và chồng báo cáo vụ việc với cảnh sát, cảnh sát đã tìm thấy ông lão và yêu cầu ông xin lỗi.

Người phụ nữ bị tát khi cố gắng giúp cụ ông qua đường. Ảnh cắt từ clip.

Cảnh tượng thu hút sự quan tâm rộng rãi và bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Chúng ta nên an ủi người phụ nữ này. Tôi hiểu cô ấy hẳn phải buồn lắm khi bị chính người mình đang giúp đỡ tát", một người bình luận. Một người khác viết: “Cái tát của ông lão sẽ khiến những người cần giúp đỡ không còn có thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời nữa”.

Tuy nhiên, một người khác nêu quan điểm: "Có lẽ ông lão nghĩ người phụ nữ là kẻ xấu khi cô đột nhiên tiến lại gần ông mà không nói cho ông biết cô đang làm gì".

Hồi tháng 5, cũng tại Cam Túc, một người phụ nữ cũng giúp đỡ một ông lão trong khu dân cư song bị gia đình ông này vu oan sau khi ông bị ngã. Cô báo cáo vụ việc cho cảnh sát và được minh oan khi đoạn phim từ camera an ninh cho thấy cô không có lỗi. Tuy nhiên, cô vẫn vị nhiều người bạo lực mạng và thậm chí trở nên trầm cảm.