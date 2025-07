Góa phụ 23 tuổi thề không tái giá gây tranh cãi ở Trung Quốc

Cái chết đột ngột của chồng mắc bệnh tiểu đường khiến một phụ nữ trẻ ở Trung Quốc tuyên bố sẽ không tái hôn, làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ họ Lu tuyên bố sẽ ở giá cả đời.

Theo Jimu News, Wu Tiexin (36 tuổi, sống ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) qua đời ngày 12/7 do biến chứng tim nghiêm trọng từ bệnh tiểu đường.

Ngay sau cái chết của chồng, vợ anh là cô Lu, viết trên mạng xã hội: “Anh cưới em và đưa em về nhà vào ngày 5/11/2023. Em tiễn anh đi để trang hoàng ngôi nhà của chúng ta ở kiếp sau vào ngày 13/7/2025. Ở thế giới bên kia, xin anh đừng mắc bệnh gì và luôn khỏe mạnh”.

Wu được chẩn đoán mắc tiểu đường từ năm 10 tuổi. Anh bị say nắng nặng vào giữa tháng 6 do đợt nắng nóng tại khu vực đông bắc. Sau đó, ngày 30/6, anh phát sinh hàng loạt biến chứng do tiểu đường, dẫn đến suy đa tạng.

Ngày 12/7, Wu cảm thấy nóng bức, khó thở và muốn uống nước đá, rồi ngất xỉu. Anh qua đời ngày hôm sau.

Lu đến từ thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Cô quen Wu cuối năm 2020, khi chia sẻ lên mạng xã hội về tình trạng trầm cảm sau trận cãi vã với gia đình. Wu để lại lời động viên và họ nhanh chóng yêu nhau, gặp mặt vào năm 2021. Sau đó, Lu quyết định chuyển đến sống tại quê hương Wu vì cha mẹ cô đã ly hôn, còn cha dượng thì không ưa cô.

Wu từng làm việc tại một công ty sản xuất thang máy trước khi gặp tai nạn lao động. Lu hiện làm tại một trung tâm dạy thêm tư nhân. Họ chưa có con.

Lu tâm sự: “Khoảng thời gian ngắn ngủi được sống cùng chồng là quãng đời hạnh phúc nhất của em. Anh không chỉ yêu thương, chăm sóc em cả về tinh thần lẫn vật chất, mà còn là người khiến em trưởng thành hơn”.

Bố mẹ chồng cũng coi Lu như con gái ruột, thậm chí còn tài trợ chi phí học đại học cho con dâu. Cô nói sẽ tiếp tục sống cùng gia đình chồng và tuyên bố: “Em sẽ không tái hôn. Nếu có thể, em hy vọng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ để bắt đầu một cuộc sống mới”.

Tuyên bố của Lu khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Một cư dân mạng bình luận: “Quả là một người phụ nữ chung thủy. Cô ấy là tấm gương đạo đức”. Tuy nhiên, một người khác lại viết: “Cô ấy mới 23 tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước. Có thể vài năm nữa cô ấy sẽ đổi ý”.