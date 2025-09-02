Góc check-in từ xa với tháp Tam Thắng đang 'hot' nhất TP.HCM

Tượng đài liệt sĩ Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) bất ngờ thu hút nhiều du khách và người dân đến check-in trong những ngày qua. Yếu tố "ăn khách" của địa điểm này nằm ở góc nhìn hướng ra tháp Tam Thắng, chiều sâu thị giác được tạo nên bởi con đường Lê Hồng Phong nối thẳng từ khu vực tượng đài ra quảng trường Thùy Vân. Đứng từ vị trí cao nhất của tượng đài, bức ảnh có thể bắt trọn tháp Tam Thắng phát sáng trên nền trời và biển xanh. Ảnh: Ngọc Bội Võ.

Nằm trên đồi Ngọc Tước, cách đường Thùy Vân khoảng 500 m, cụm công trình văn hóa, tâm linh đài liệt sĩ và đền thờ liệt sĩ Vũng Tàu (tượng đài liệt sĩ Vũng Tàu) không chỉ mang ý nghĩa tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mà còn là điểm tham quan của nhiều du khách. Vòng xoay tượng đài liệt sĩ có chu vi rộng đến 1.000 m, giao giữa các con đường như Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Thi Sách và 3/2. Ảnh: Hoàng Như Quỳnh.

Trong không khí hân hoan của kỳ nghỉ 2/9, nhiều du khách diện áo Việt Nam, áo cờ đỏ sao vàng, đội nón lá và cầm cờ Việt Nam đến chụp ảnh. Góc chụp đẹp nhất là điểm giao với đường Lê Hồng Phong. Từ đây, du khách chỉ cần giơ cao máy ảnh hoặc điện thoại để thu vào bức ảnh toàn cảnh con đường và tháp Tam Thắng ở cuối đường. Ảnh: Hà Phạm.

Khung giờ chụp đẹp nhất là buổi sáng, từ 7h đến 10h, khi nắng đầu ngày chiếu nhẹ, tháp Tam Thắng nổi bật trong ánh nắng. Từ 16h đến 17h sẽ có ánh nắng chiếu nghiêng giúp cân bằng sáng và bố cục. Tuy nhiên, vào thời điểm này, các khung giờ đẹp thường đông người chụp, thời gian chờ đến lượt chụp khá lâu và bức ảnh dễ dính nhiều người ở hậu cảnh, du khách nên cân nhắc đi vào khung giờ vắng vẻ hơn. Vào buổi tối, việc chụp bằng flash cũng tạo ra bộ ảnh hợp thời với những trụ tháp đầy màu sắc. Ảnh: Lộc Photo.

Nhiều du khách trẻ cũng đưa t"rend Đại Lý" - kiểu quay video giữa lối đi thẳng tắp từng "làm mưa làm gió" tại Việt Nam hồi tháng 2 - quay trở lại. So với con dốc ở Nhơn Hải (Gia Lai), rừng thông Măng Đen (Kon Tum) hay dốc Rồng trên đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu cũ), địa điểm mới này an toàn hơn khi không gây cản trở giao thông. Buổi chiều, đây cũng là điểm hóng gió thoáng đãng. Ảnh: Na Hay Đi.

Tháp Tam Thắng gồm 143 trụ đa giác với gạch gốm mosaic trên đỉnh, gấp đôi lung linh vào ban ngày khi nắng chiếu xuống. Ban đêm, tháp rực rỡ nhờ hệ thống đèn trên mỗi cột, tạo nên biểu tượng đô thị vừa mang tính nghệ thuật, vừa tôn vinh lịch sử cho khu vực công viên Bãi Sau. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam, hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển. Công trình có tổng vốn đầu tư 155 tỉ đồng , thi công thần tốc trong 75 ngày. Ảnh: Kim Huệ.

Tối ngày 30/8, công trình mở cửa đón du khách với hệ thống đèn, đài phun nước cạn. Chỉ trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, đông đảo du khách và người dân tìm đến check-in với tháp Tam Thắng. Trong thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp tục là điểm đến "phải ghé" của du khách khi du lịch Vũng Tàu (cũ). Ngoài ra, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân cũng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vui chơi và thư giãn của du khách, người dân. Ảnh: Minh Lộc.

