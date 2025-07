Góc khuất vụ cha xích con trên phố ở Hải Phòng

Ở giữa chợ làng, từ quán nước đến bà bán rau, ai nấy đều lắc đầu khi có người lạ hỏi thăm. Không phải vì hình ảnh “xích chân kéo đi” mà họ xót xa những góc khuất gia cảnh của Trường “say” (biệt danh của anh Trường), của người mẹ, ông bà và bản thân cháu bé.

Cách ngã tư chợ cóc chỉ vài trăm mét, ngôi nhà ống lợp mái tôn của gia đình anh Trường “say” thọt thỏm giữa dãy nhà tường gạch, ngói đỏ theo phong cách truyền thống của vài chục năm trước.

Rộng thoáng hơn chút, ngôi nhà ông Phạm V.H (70 tuổi, bố anh Trường) ở phía sau. Ngôi nhà cấp 4 ba gian của ông dù xuống cấp nhưng vẫn còn dáng dấp ngôi nhà nông thôn vùng Bắc bộ, có khoảng sân rộng thoáng vài chục mét vuông. Thấy có người lạ tới thăm, ông đăm chiêu một thoáng rồi gác dụng cụ đồng áng giữa sân, còn vợ ông vẫn kì cạch giã mấy con cua đồng bên thềm, chuẩn bị cơm trưa cho mấy ông cháu.

Ông kể, nếu đúng tuổi năm nay cháu nội ông thi vào lớp 10. Nhưng vì thiếu sự quan tâm, quản thúc giáo dục của gia đình, cháu ông sa đà vào chơi game, theo bạn bè xấu bỏ học từ năm lớp 7. Thất học, ở nhà thằng bé lại càng mải chơi, lang thang khắp nơi.

“Kể ra thì xấu hổ, ở nhà bố mới mua cái máy hàn, thiết bị cơ khí, thậm chí cái chuồng chó hàn bằng kim loại, thằng bé cũng bê đi sạch. Sang nhà ông chơi, có vài đồng để thuê thợ gặt lúa, cháu rút nhẵn. Hay nhà ông có cái điện thoại cục gạch và máy cắt cỏ, cháu cũng lấy trộm để bán”, ông Phạm V.H nói.

Ngày 26/6 khi phát hiện T trộm đồ của bố đem bán, nên con trai ông mới đánh, đuổi đi.

Sáng 5/7, cháu về nhà, bố cháu bắt cháu dẫn ra quán chuộc điện thoại về. Vì sợ cháu nhảy xuống xe giữa đường như những lần trước, bố cháu xích chân và cho ngồi phía sau xe máy. Trên đường đi cháu nhảy xuống xe, hô hoán dẫn đến cảnh người dân chụp được ảnh “xích chân kéo đi” đăng lên mạng xã hội.

Ông H tâm sự, dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông bà vẫn cặm cụi đồng áng để hỗ trợ nuôi cháu ngoại vì con gái cả đi làm xa. Vợ chồng anh Trường có 4 con, đều còn nhỏ. Nhà neo người nên con dâu ông, tức vợ anh Trường, thi thoảng lại về bên ngoại một thời gian cùng hai cháu út. Để hỗ trợ con trai, ông bà vẫn đỡ đần trông nuôi P.M.T và cháu gái P.T.L bị khuyết tật bẩm sinh.

Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm, con trai có hành vi không đúng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và dư luận. Tình mẫu tử vẫn đau đáu, ông nói sẽ viết đơn xin cơ quan chức năng xem xét, giảm hình phạt để con trai ông có cơ hội sớm về đi làm thợ cơ khí nuôi 4 con nhỏ.

Anh Trường bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an.

Khi đang chuyện dở, P.M.T đi chơi về mở cửa vào nhà cầm điện thoại chơi game. Thấy vậy, ông Phạm V.H lặng lẽ xuống nhà con trai để thăm cháu nội. Thấy cháu cầm điện thoại mải game, nén cơn giận, người ông thủ thỉ “cháu bán điện thoại của ông ở đâu, nói thật cho ông biết để ông đi chuộc”. Tuy nhiên, cháu nội không thừa nhận. Khi được phóng viên hỏi, cháu biết bố cháu đâu không? Vì sao bố mắng, đánh? Cháu có giận bố không? Cậu bé lặng thinh, không trả lời, cúi gằm mặt xuống nền nhà đầy vỏ lon, chai nhựa.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) cho biết, gia cảnh anh Trường “say” rất éo le nhưng không thuộc diện hộ nghèo vì vợ chồng anh đều có việc làm. Tuy nhiên, mỗi khi địa phương có chương trình hỗ trợ, tặng quà, ông đều bổ sung cho hộ anh Trường. Theo ông Vũ Hùng, gia đình anh Trường đông con nhỏ, có cháu bị khuyết tật bẩm sinh, kinh tế eo hẹp, dẫn đến nhiều lúc mâu thuẫn, lục đục.

Ông Hùng đánh giá, ở địa phương từ nhỏ, anh Trường sống chan hòa với bà con lối xóm, có trước có sau. Ông cho rằng, có thể vì bất lực về hoàn cảnh, chuyện vợ chồng, con cái nên vài năm gần anh Trường hay uống rượu và thiếu tỉnh táo do đó bà con lối xóm thường gọi là Trường “say”.

Tổ trưởng tổ dân phố cho biết, năm 2024 ông cùng một vài nhân viên ngân hàng xuống thăm nhà để giải quyết một số thủ tục vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm này tâm lý anh Trường không ổn định nên anh không mở cửa. Trước khi rời đi, ông phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đạp cửa xông vào, kịp thời cứu anh Trường đang định tự vẫn. Sau chuyện này, ông cũng nhiều lần gặp gỡ, tâm sự, động viên để anh nỗ lực vươn lên.

Ông Vũ Hùng chia sẻ, khi cơ quan chức năng về địa phương làm việc, xác minh, bản thân ông cũng sẽ đề xuất, viết đơn xin xem xét giảm mức phạt để người đàn ông này có cơ hội sớm trở lại cộng đồng, làm việc và dạy dỗ các cháu.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định tạm giữ Phạm Văn Trường (42 tuổi, ở xã Bạch Đằng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Hành hạ người khác”, quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự. Theo xác minh bước đầu, ngày 26/6, nghi ngờ con trai trộm tiền, điện thoại, anh Trường đã chửi bới, đuổi đánh nên con trai là P.M.T bỏ nhà đi. Sáng 5/7, phát hiện con trai về nhà ngủ, anh Trường đã xích hai chân treo ngược lên, dùng thanh gỗ, ống nước nhựa, bàn chải đánh giày đánh vào đùi. Do hoảng sợ, P.M.T đồng ý dẫn bố đi tìm quán cầm cố điện thoại. Đến tỉnh lộ 359, P.M.T hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ. Lúc đó, mọi người đưa hai bố con về trụ sở công an.