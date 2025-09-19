Góc tối của 'sugar baby'

Liên tiếp những vụ tống tiền, cưỡng hiếp xảy ra khiến Sugarbook - ứng dụng môi giới sugar baby và sugar daddy - nhận nhiều chỉ trích.

Sự nở rộ của ngành môi giới phụ nữ trẻ với đàn ông giàu gây lo ngại tại Singapore. Ảnh: AsiaOne.

Ngày 15/9, một cô gái 23 tuổi ở Singapore đã bị kết án 11 tháng tù vì tội lừa dối một người đàn ông cô quen qua Sugarbook - ứng dụng hẹn hò tai tiếng, nơi được giới thiệu là giúp kết nối các cô gái trẻ (sugar baby) với những người đàn ông lớn tuổi thành đạt (sugar daddy).

Theo CNA, cô gái tên Chang Wai Chain đã đồng ý gặp người đàn ông để quan hệ tình dục với giá 400 SGD ( 312 USD ). Tuy nhiên, cô đã không thực hiện giao kèo, nói dối rằng mình là trẻ vị thành niên để vòi số tiền 8.100 SGD ( 6.332 USD ).

Đầu tháng 9, một cô gái khác tên Claris Ling Min Rui cũng thừa nhận khai man mình bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông qua Sugarbook. Cụ thể, cô gái 20 tuổi đã yêu cầu người đàn ông 43 tuổi trả cho mình 1.200 SGD ( 938 USD ) nhưng anh ta không chấp nhận, chỉ đưa 500 SGD ( 390 USD ). Để trả thù, Rui báo cảnh sát, nói rằng bị người này cưỡng hiếp.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra phơi bày mặt tối về ngành công nghiệp "sugar baby" đang nở rộ tại Singapore. Đồng thời, nền tảng môi giới Sugarbook cũng bị đưa vào tầm ngắm và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Giới hạn cho mối quan hệ tình - tiền

Sugarbook được ra mắt năm 2017 tại Malaysia, nhanh chóng phát triển ra nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan và Mỹ. Ứng dụng được bết đến là nơi để các cô gái tìm kiếm sự chu cấp từ những người đàn ông lớn tuổi giàu có, và đổi chác bằng tình dục.

Hẹn hò theo kiểu "sugar dating" mô tả việc một người trẻ tuổi hơn cung cấp sự bầu bạn, có hoặc không có sự thân mật thể xác, để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính từ một người lớn tuổi hơn, khá giả hơn.

Mối quan hệ kiểu "sugar dating" luôn gây tranh cãi. Ảnh: GQ.

Theo Sugarbook, những thỏa thuận như vậy được thực hiện giữa những người trưởng thành đồng thuận, có thể bao gồm "sự đồng hành, cố vấn, hỗ trợ tài chính và tình cảm".

Các luật sư nói với CNA rằng những thỏa thuận này không được luật pháp quản lý cụ thể nhưng nhìn chung là hợp pháp.

Luật sư Chooi Jing Yen cho biết: "Về cơ bản không có quy định nào về vấn đề này, bởi xét cho cùng, đây là một thỏa thuận hợp đồng riêng tư giữa hai người trưởng thành tự nguyện và đồng thuận". Luật sư nói thêm rằng theo quan điểm của luật pháp, hai cá nhân có thể đồng ý "bất cứ điều gì họ muốn", trừ khi điều đó bị luật pháp nghiêm cấm rõ ràng.

Các luật sư nhấn mạnh rằng các vấn đề pháp lý sẽ phát sinh khi liên quan đến trẻ vị thành niên, gian lận hoặc tống tiền. Một số đàn ông đã bị bỏ tù sau khi trả tiền cho những cô gái vị thành niên mà họ gặp trên Sugarbook để quan hệ tình dục.

Hồi tháng 2, Mario Antonio Di Dier (42 tuổi) đã bị kết án 1,5 năm tù giam vì tội trả tiền để quan hệ tình dục với một cô gái 16 tuổi. Vào tháng 1/2024, Benjamin Huang Junlong (39 tuổi) cũng bị bỏ tù vì tội xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi và quay phim hành vi này mà không có sự đồng ý của cô bé.

Độ tuổi hợp pháp để đồng ý quan hệ tình dục ở Singapore là 16, nhưng quan hệ tình dục thương mại với bất kỳ ai dưới 18 tuổi là phạm tội.

Đối tác quản lý của công ty luật Lighthouse Law, Adrian Wee, cho biết những kẻ phạm tội cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc dụ dỗ hoặc bóc lột nếu có khoảng cách tuổi tác đáng kể, kẻ phạm tội ở vị trí có thẩm quyền hoặc nếu có sự dụ dỗ như trả tiền hoặc phần thưởng vật chất.

Về cơ bản, khi đối tượng là trẻ vị thành niên, các thỏa thuận này là bất hợp pháp bất kể bản chất mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Chooi nói thêm rằng việc không biết tuổi thật của đối phương cũng không phải là lý do để bào chữa, trừ khi người đó không có lý do gì để không tin vào lời tuyên bố sai sự thật. "Nếu bạn không thực sự kiểm tra thì đó không phải là lý do để bào chữa", ông nhấn mạnh.

Trách nhiệm của nền tảng?

Sugarbook nói với CNA rằng nền tảng có yêu cầu người dùng xác nhận rằng họ ít nhất 18 tuổi khi đăng ký. Công ty cho biết họ sử dụng trí tuệ nhân tạo của Amazon Web Services để kiểm tra độ tuổi, cùng với số điện thoại đã được xác minh và xác minh khuôn mặt.

"Mặc dù hệ thống của chúng tôi được thiết kế để ngăn chặn quyền truy cập của người chưa đủ tuổi, nhưng không có hệ thống nào là bất khả xâm phạm", đại diện nền tảng nói, đồng thời lưu ý rằng một số người dùng có thể khai báo sai tuổi, làm giả tài liệu hoặc "lợi dụng lỗ hổng trong xác minh tự động".

Ứng dụng kết nối phụ nữ trẻ với đàn ông lớn tuổi giàu có bị giám sát chặt chẽ hơn tại Singapore. Ảnh: Sugar Dating.

Những trường hợp như vậy sẽ được đánh dấu để kiểm tra thêm và nếu được xác nhận chưa đủ tuổi, tài khoản, thẻ tín dụng, số điện thoại và dữ liệu khuôn mặt của người dùng sẽ bị cấm ngay lập tức.

Sugarbook cho biết thêm rằng họ đang "liên tục xem xét" các cách để tăng cường xác minh độ tuổi, bao gồm hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba và sử dụng các biện pháp kiểm tra hộ chiếu hoặc ID có ảnh tiên tiến hơn.

Sugarbook ghi chú trên trang web của mình rằng hẹn hò với người giàu là hợp pháp "miễn là không liên quan đến mại dâm".

Luật sư Gloria James-Civetta cho biết việc trả tiền rõ ràng cho các dịch vụ tình dục có thể cấu thành mại dâm bất hợp pháp. Việc chào mời công khai cũng bị cấm, và nếu bên thứ ba hưởng lợi bằng cách sắp xếp hoạt động tình dục, đây có thể là hành vi kiếm tiền dựa vào thu nhập của gái mại dâm.

Ông Wee cho biết nếu Sugarbook bị phát hiện tạo điều kiện cho mại dâm thì nền tảng này - chứ không phải các cá nhân - sẽ phải chịu trách nhiệm.

Năm 2018, Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore đã trả lời trước quốc hội rằng các nền tảng như Sugarbook thương mại hóa các mối quan hệ và nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát sẽ theo dõi chặt chẽ họ.

Giám đốc Công ty Luật Invictus, Cory Wong, cho biết các hành vi phạm tội bao gồm lừa đảo, khai man tuổi tác hoặc hứa trả tiền mà không thực hiện. Tống tiền cũng có thể phát sinh nếu một bên đe dọa tiết lộ thông tin riêng tư.

Một trường hợp đáng chú ý là vụ việc của De Beers Wong Tian Jun, người đã dụ dỗ các cô gái trẻ bằng cách đóng giả làm môi giới kết nối họ với những khách hàng giàu có. Hắn ép buộc các cô gái quan hệ tình dục và đe dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân của họ.

Bà Vanessa Ho của Dự án X, tổ chức đấu tranh cho quyền của người hành nghề mại dâm tại Singapore, cho biết nhóm đã ghi nhận 3 trường hợp cá nhân bị lừa hoặc bị đe dọa cung cấp dịch vụ tình dục trong năm nay và 4 trường hợp vào năm ngoái.

Bà cho biết những người đang trong mối quan hệ "sugar dating" nên rõ ràng về các điều khoản của mình và những điều này nên được ghi lại bằng văn bản. Nếu bị nợ tiền, họ nên giữ bình tĩnh, thu thập bằng chứng và báo cáo sự việc cho cảnh sát, cũng như tìm kiếm tư vấn pháp lý.

Luật sư Chooi cho biết các thỏa thuận hẹn hò "sugar dating" về cơ bản là hợp đồng riêng tư. Nếu một bên không thanh toán hoặc thực hiện giao kèo như đã hứa, đó sẽ là hành vi vi phạm hợp đồng và là vấn đề dân sự. Nhưng khi có gian lận hoặc lừa đảo, hành vi đó sẽ trở thành tội phạm - đặc biệt nếu người bị cáo buộc phạm tội không bao giờ có ý định thực hiện thỏa thuận.