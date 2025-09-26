Gợi ý bữa xế 'chống đói, giải stress' cho dân công sở

Giữa buổi chiều bận rộn với deadline, một bữa xế nhẹ nhàng sẽ giúp dân văn phòng nạp lại năng lượng để hoàn thành công việc.

Dưới đây là những món ăn xế có những tiêu chí sau: Nhẹ bụng, dễ đặt qua ứng dụng với đánh giá sao cao, và có giá cả phải chăng. Đặc biệt, đặt các món này trên GrabFood không chỉ tiện lợi, mà còn có thể tích lũy điểm thưởng, dùng để giảm giá cho những lần đặt sau.

Bữa xế nhẹ bụng cho team healthy

Trái cây tươi Lala Fruit

Dân công sở thường xuyên gặp tình trạng uể oải vào xế chiều. Để tránh cơn buồn ngủ và duy trì sự tỉnh táo, bạn nên chọn bữa xế nhẹ bụng, giàu chất xơ và vitamin từ trái cây tươi, các loại hạt, sữa chua thay vì món nhiều tinh bột hoặc dầu mỡ. Trái cây cung cấp năng lượng tự nhiên giúp bạn tỉnh táo vào buổi chiều, lại tốt cho tiêu hóa và làn da. Trong khi đó, sữa chua vừa ít calo vừa giàu lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp giữ dáng, đẹp da.

Trái cây mát lành, đầy đủ vitamin là lựa chọn cho bữa xế khỏe khoắn.

Một phần trái cây tươi tổng hợp của Lala Fruit là lựa chọn lý tưởng cho bữa xế. Các loại trái cây theo mùa được cắt gọt sẵn, đa dạng màu sắc và hương vị như táo xanh, xoài, ổi, dưa lưới... cung cấp đường tự nhiên giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh chóng mà không lo đầy bụng.

Nước ép, sinh tố Tưới - Yêu Cơ Thể

Nếu bạn muốn thức uống bổ dưỡng, tươi mát để nạp vitamin vào buổi chiều, các loại nước ép nguyên chất và sinh tố của thương hiệu Tưới - Yêu Cơ Thể là gợi ý nên cân nhắc. Quán nổi tiếng với nước ép rau củ quả nguyên chất 100%, giữ trọn vị tươi ngon tự nhiên. Bạn có thể chọn ly sinh tố dâu - chuối hay nước ép cam, cần tây, táo thanh mát để vừa giải khát vừa cung cấp chất xơ và vitamin. Những thức uống nhẹ nhàng nhưng đủ dưỡng chất sẽ “đánh thức” cơ thể, giúp tâm trí bạn tỉnh táo hơn để tiếp tục giải quyết “núi công việc”.

Những chai nước trái cây tươi mát, cung cấp dồi dào năng lượng cho buổi chiều.

Với những ai thường gom đơn GrabFood cùng đồng nghiệp, đừng quên dùng tính năng “Đặt đơn nhóm” và chọn ưu đãi “Thưởng điểm”, trưởng nhóm còn có thể tích lũy thêm 200 điểm thưởng khi kết thúc đơn hàng nhóm này.

Lót dạ với món mặn ít tinh bột

Gỏi cuốn - Bún mắm nêm Mộc

Nếu muốn thưởng thức món mặn mà vẫn nhẹ bụng, gỏi cuốn là lựa chọn hợp lý. Nếu bạn chưa nghĩ ra tên quán nào, Gỏi cuốn - Bún mắm nêm Mộc là một gợi ý nên thử. Khác với các món chiên xào nhiều dầu, gỏi cuốn không ngấy, phù hợp cho bữa xế. Lớp bánh tráng mỏng cung cấp vừa đủ tinh bột, còn phần tôm, thịt, rau sống giúp mọi người không quá no mà vẫn được tiếp thêm năng lượng. Đặt món tại Gỏi cuốn - Bún mắm nêm Mộc, khách hàng có thể lựa chọn combo: 10, 15 hoặc 20 gỏi cuốn tôm thịt.

Với nguyên liệu gồm rau xanh, tôm thịt, chấm sốt đậm đà – gỏi cuốn là lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa xế.

Fitbites - Healthy Breakfast & Snacks

Trong khi đó, đúng như tên gọi, Fitbites - Healthy Breakfast & Snacks chuyên các món ăn sáng và ăn vặt tốt cho sức khỏe. Đây là thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng người thích ăn uống lành mạnh với món nhẹ giàu dưỡng chất. Menu của Fitbites đa dạng từ các loại yến mạch, granola mix sữa chua, sữa chua Hy Lạp...

Hộp sữa chua Hy Lạp cùng trái cây tươi, các loại hạt bổ sung dồi dào protein, phù hợp người tập luyện thể thao.

Bữa xế lý tưởng cho dân văn phòng không chỉ ngon và bổ mà còn phải tiện lợi, nhanh gọn. Các ứng dụng giao đồ ăn là trợ thủ đắc lực, giúp bạn đặt món chỉ vài phút và tài xế sẽ giao tận tay. Đặc biệt, quán ăn nằm trong bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển” của GrabFood, với lượt đánh giá từ 4 sao trở lên trên. Khi đặt món từ bộ sưu tập này, bạn có thể tích thêm 50 điểm để được giảm giá cho đơn xế tiếp theo.

Món ngon nhẹ ví cho team hảo ngọt

Sữa chua trân châu Hạ Long

Món sữa chua trân châu Hạ Long đã nhanh chóng trở thành đồ ăn vặt yêu thích của giới trẻ lẫn dân văn phòng. Chỉ với khoảng 30.000–40.000 đồng, bạn có ngay cốc sữa chua mát lạnh, tốt cho tiêu hóa, thêm trân châu dai dẻo và dừa khô giòn thơm. Hương vị chua ngọt thanh mát giúp kích thích vị giác, mang lại cảm giác phấn chấn mà không lo ngấy – đúng chuẩn một bữa xế gọn nhẹ và dễ chịu.

Món sữa chua trân châu Hạ Long đã nhanh chóng trở thành đồ ăn vặt yêu thích của giới trẻ lẫn dân văn phòng.

Không chỉ ngon và dinh dưỡng, món sữa chua này còn ghi điểm ở mức giá dễ chịu, phù hợp với túi tiền dân văn phòng. Đây cũng chính là yếu tố mà nhiều người quan tâm khi chọn đồ ăn xế mỗi ngày: vừa ngon, vừa tiện lợi mà vẫn “êm ví”.

Quán sữa chua trân châu Hạ Long cơ sở Trần Bình Trọng là địa chỉ tin cậy với nhiều lượt đánh giá tốt, phục vụ nhanh chóng. Bạn có thể dễ dàng đặt cho mình và đồng nghiệp qua các ứng dụng giao đồ ăn, chỉ với 20-30 phút sau là đã có ngay sữa chua mát lạnh để thưởng thức tại văn phòng, mà còn tích thêm được 50 điểm thưởng.

Miss Đác - Chè không ngọt

Nếu bạn thuộc team “hảo ngọt” nhưng lại ngại tăng cân, các loại chè của thương hiệu Miss Đác - Chè không ngọt là lựa chọn tối ưu. Đúng như slogan “Chè không ngọt”, Miss Đác chuyên phục vụ món chè kiểu mới thanh đạm, vị ngọt rất nhẹ từ nguyên liệu tự nhiên, khác với món chè truyền thống thường cho nhiều đường. Mỗi cốc chè của Miss Đác đều sử dụng cốt dừa nguyên chất 100%, không pha sữa đặc hay bột béo, tạo vị béo tự nhiên, thơm nhẹ. Các loại topping ăn kèm cũng tốt cho sức khỏe như hạt đác rim, hoa atiso đỏ, thạch củ năng, hạt lựu, mít tươi…

Chè Miss Đác - địa chỉ dành cho người thích đồ ngọt.

Đặc biệt, quán còn có chè hạt đác vị sầu riêng, hay món đác flan độc đáo kết hợp rau câu dừa với bánh flan trứng gà tươi mềm mịn. Giá mỗi phần chè Miss Đác khoảng 30.000-50.000 đồng, khá rẻ so với chất lượng và hương vị.

Với GrabFood, dân văn phòng không lo “đói bụng” khi chạy deadline.

Qua những gợi ý trên, dân văn phòng bận rộn sẽ có thêm lựa chọn bữa xế vừa ngon miệng, vừa lành mạnh. Chỉ cần phần trái cây mát lạnh hay cốc sữa chua bổ dưỡng, năng lượng và tinh thần của bạn sẽ được “sạc đầy” để chinh phục mọi đầu việc được giao. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng giao đồ ăn và chương trình tích điểm, giúp tiết kiệm hơn mỗi ngày.