Gợi ý quán sáng mở sớm, có thể đặt qua app cho khối văn phòng TP.HCM

Hội văn phòng có thêm nhiều lựa chọn bữa sáng nhanh chóng - tiện lợi, cửa hàng mở sớm, đồng thời tích thêm điểm thưởng khi đặt đơn qua ứng dụng.

“Bỏ gì chứ không bỏ bữa sáng” là thông điệp quen thuộc dành cho khối văn phòng bận rộn. Một bữa sáng đầy đủ không chỉ giúp bạn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc hiệu quả mà còn là thói quen dinh dưỡng được khuyến khích để xây dựng cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Thay vì phớt lờ bữa ăn quan trọng trong ngày, bạn có thể tranh thủ dậy sớm ra quán ăn hoặc đặt món trên ứng dụng giao đồ ăn. Gợi ý loạt nhà hàng, quán ăn mở cửa sớm, gần các tòa nhà văn phòng và có thể đặt đơn online dưới đây sẽ giúp hội công sở duy trì thói quen ăn sáng đều đặn.

Món sáng nhẹ bụng - ăn nhanh

Súp cua Bông

Súp cua là gợi ý lý tưởng cho bữa sáng ấm bụng với menu nhiều món như trứng bắc thảo, tôm, thịt gà, nấm… hấp dẫn. Quán có nhiều cửa hàng, giúp bạn dễ dàng chọn địa điểm gần văn phòng nhất. Đặc biệt, mở bán từ 6h30 sáng, Súp cua Bông phù hợp với những ai có lịch trình làm việc sớm nhưng vẫn muốn đảm bảo bữa sáng ngon - gọn - đủ chất.

Súp cua - gợi ý bữa sáng nhẹ nhàng, ngon miệng được nhiều dân văn phòng “chấm 10 điểm”.

Cháo sườn Chú Chen

Cháo sườn là món ngon “quốc dân” dễ ăn mà vẫn đủ dưỡng chất đầu ngày. Tô cháo nóng hổi với phần sườn non ninh mềm, tan trong miệng, thêm chút quẩy giòn, ruốc mặn mà và hành lá thơm nức tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho buổi sáng đủ đầy. Cháo sườn Chú Chen được thực khách đánh giá cao bởi hương thơm hấp dẫn, nêm nếm đậm đà và nhiều lựa chọn như cháo trứng thịt bò, cháo sườn gan, cháo bào ngư, cháo lươn…

Xíu mại chấm Tân Định

Khu vực phường Bàn Cờ, Xuân Hòa (quận 3 cũ) cũng không thiếu lựa chọn bữa sáng cho hội công sở. Xíu mại chấm Tân Định với chén nước chấm nóng hổi ăn kèm bánh mì, chả cây và trứng ốp la tạo nên combo đầy đủ dinh dưỡng cho buổi sáng. Thức ăn đựng trong hộp bọc giấy bạc gọn gàng, vẫn giữ được độ nóng khi giao đến tay người dùng là điểm cộng giúp quán nhận nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng giao đồ ăn.

Ăn no chắc bụng

Xôi xéo Bà 3 béo

Với các “đạo xôi”, Xôi xéo Bà 3 béo là thương hiệu chuẩn vị Bắc truyền thống đáng thử. Phần xôi dẻo thơm, thêm đậu xanh tán nhuyễn, mỡ hành béo, ăn kèm đa dạng topping từ chà bông, thịt xá xíu, pate đến trứng kho lòng đào... cho thực khách tha hồ lựa chọn theo khẩu vị. Một khẩu phần no bụng, đậm đà và tiện lợi - đáp ứng đúng nhu cầu bữa sáng của dân văn phòng bận rộn.

Sủi cảo trộn thập cẩm Umee

Sủi cảo trộn thập cẩm Umee được đánh giá là bữa sáng đủ vị và đầy đặn. Món ăn kết hợp sủi cảo nhân thịt thơm ngon với nước sốt đậm đà, thêm topping đa dạng như trứng onsen, xíu mại và rau xanh. Cửa hàng mở cửa từ sáng sớm, có thể đặt trên các ứng dụng đặt đồ ăn, đảm bảo nhanh gọn, tiện lợi, phù hợp cho dân công sở muốn đổi vị trước giờ làm.

Đặt món trên GrabFood vào khung giờ 7-9h sáng, người dùng có thể tích thêm 50 điểm mỗi đơn hàng.

Ăn sáng hoành tráng

Bún bò 1991

Bún bò 1991 là cái tên quen thuộc của dân văn phòng yêu thích món ngon chuẩn vị nhưng vẫn ưu tiên tính tiện lợi. Các món ăn mang đi của quán được đựng trong hộp giấy chỉn chu, sạch sẽ. Bên cạnh điểm cộng nằm gần các tòa nhà văn phòng lớn, Bún bò 1991 còn ghi điểm với combo món chính kèm cà phê hoặc trà - giải pháp giúp tiết kiệm thời gian lẫn chi phí mà vẫn cung cấp đủ năng lượng để giới văn phòng bắt đầu ngày mới năng suất.

Bún bò 1991 được đựng trong hộp giấy chỉn chu, sạch sẽ, phù hợp đặt về văn phòng.

Madame Thảo - Phở gà, bún thang phố cổ

Madame Thảo - với loạt món đậm chất truyền thống như phở gà, phở trộn, bún thang hay xôi - là địa chỉ quen mặt của giới văn phòng tại khu vực phường An Phú (TP Thủ Đức). Mỗi món ăn đều được nêm nếm kỹ lưỡng, giữ trọn vị thanh ngọt đặc trưng, phù hợp cho bữa sáng nhẹ nhàng, trọn vẹn hương vị.

Nếu không thể đến ăn tại quán, dân văn phòng có thể đặt món trên các ứng dụng giao đồ ăn.

Tất cả quán ngon được đề cập đều mở cửa từ sớm và có gian hàng trên GrabFood để bạn thoải mái tận hưởng bữa sáng theo sở thích. Đặc biệt, khi đặt món trong khung giờ 7-9h sáng, người dùng còn có thể tích thêm 50 điểm thưởng. Với số điểm tích lũy, người dùng không chỉ được giảm giá trực tiếp cho các đơn GrabFood kế tiếp, mà còn có thể dùng điểm giảm giá khi sử dụng các dịch vụ khác, hoặc đổi voucher từ những thương hiệu uy tín để trải nghiệm các dịch vụ giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch.