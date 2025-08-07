'Golf thủ quyến rũ nhất thế giới' giữ kín đời tư sau ly hôn

Paige Spiranac cho biết cô không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân lên mạng xã hội sau cuộc hôn nhân tan vỡ với HLV thể hình Steven Tinoco.

Paige Spiranac nổi tiếng với vai trò người mẫu và influencer trong làng golf Mỹ. Ảnh: @_paige.renee/Instagram.

Gần đây, trong lần hỏi đáp với người hâm mộ trên Instagram, Paige Spiranac, người mẫu và influencer đình đám làng golf, tiết lộ: "Tôi từng kết hôn khi còn khá trẻ. Khi cuộc hôn nhân đó đổ vỡ, tôi quyết định không bao giờ công khai đời sống riêng tư nữa".

Dù nhiều năm đã trôi qua, người đẹp 32 tuổi cho biết cô vẫn nhận về nhiều tin nhắn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ cũ. Điều đó khiến cô càng kiên định giữ kín chuyện cá nhân, bao gồm cả bạn bè và gia đình.

Paige Spiranac kết hôn với HLV thể hình Steven Tinoco vào năm 2018. Cô xác nhận đã ly hôn vào năm 2022, theo The New York Post.

Trước ý kiến cho rằng Spiranac giấu chuyện tình cảm để giữ lượng fan nam, cô bác bỏ. "Tôi chỉ muốn bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Tôi đã chia sẻ rất nhiều về bản thân trên mạng, nên muốn giữ lại một góc nhỏ cho riêng mình. Nếu không chia sẻ gì, bạn cũng không cần phải giải thích với ai cả", cô nói thêm.

Trước đây, Spiranac từng thừa nhận việc công khai mối quan hệ riêng tư khiến người nổi tiếng bị soi mói. "Một khi đã chia sẻ chuyện tình cảm, bạn phải chấp nhận việc người khác đặt câu hỏi, thậm chí đòi bạn kể chi tiết việc chia tay", cô từng bày tỏ vào năm 2022, theo The Spun.

Hiện, Spiranac có 4 triệu người theo dõi trên Instagram, nhiều năm gắn liền với biệt danh "golf thủ quyến rũ nhất thế giới". Gần đây, cô xuất hiện trong phim hài thể thao Happy Gilmore 2, đóng cùng Adam Sandler. Nữ influencer vào vai nhân viên cửa hàng dụng cụ golf.