Grab hợp tác kinh doanh xe tự hành tại Singapore

Singapore đang đẩy mạnh thử nghiệm công nghệ xe tự hành để đưa dịch vụ xe buýt mini tự lái vào hoạt động tại khu vực Punggol.

Hai công ty robotaxi hàng đầu Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Singapore để triển khai dịch vụ xe buýt mini (shuttle) tự lái, trong bối cảnh đảo quốc này đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giao thông tự động.

Khu vực Punggol được lựa chọn làm nơi thí điểm dịch vụ xe buýt mini (shuttle) tự hành đầu tiên tại Singapore bởi Grab (hợp tác cùng WeRide) và ComfortDelGro (hợp tác cùng Pony.ai).

Grab cho biết sẽ hợp tác với WeRide để khai thác 2 tuyến buýt mini tự lái tại Punggol sau khi được chính quyền lựa chọn. Các chuyến xe sẽ sử dụng mẫu xe 5 và 8 chỗ của WeRide, dự kiến đón khách từ đầu năm 2026, sau giai đoạn thử nghiệm nhằm khảo sát chi tiết lộ trình. Trước đó vào tháng 7, WeRide đã được chính quyền Thượng Hải cấp phép vận hành dịch vụ robotaxi tự hành tại thành phố này.

Trong khi đó, Pony.ai cùng đối tác ComfortDelGro của Singapore cũng sẽ triển khai dịch vụ tương tự tại Punggol, dự kiến khai trương "trong những tháng tới" sau khi có phê duyệt từ cơ quan quản lý. Theo Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), tuyến xe buýt mini của Pony.ai và ComfortDelGro sẽ kéo dài 12 km tại khu vực Punggol.

Đối tác của Grab trong lĩnh vực kinh doanh mới này là WeRide, vốn đang triển khai dịch vụ tương tự tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tại thời điểm ban đầu, Grab sẽ triển khai 2 tuyến "Ai.R" với nhân viên vận hành kỹ thuật túc trực trên xe.

LTA nhấn mạnh cả WeRide và Pony.ai đều có kinh nghiệm vận hành xe tự lái ở nhiều quốc gia, với nhiều loại phương tiện khác nhau, từ buýt mini đến ôtô cá nhân. Pony.ai hiện đã khai thác robotaxi thương mại tại 4 thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Công ty này, được Toyota Motor hậu thuẫn, cũng đang mở rộng sang Hàn Quốc, Luxembourg, Trung Đông và một số thị trường khác, sau khi huy động được 260 triệu USD từ đợt niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 11. Pony.ai đặt mục tiêu nâng quy mô đội xe tự lái lên 1.000 chiếc vào cuối năm nay.

Đội xe tự hành của Grab gồm 2 mẫu GXR (5 chỗ) và Robobus (8 chỗ), sử dụng công nghệ camera, radar và LiDAR cao cấp với tầm quan sát lên đến 200 m, bất kể tình trạng thời tiết.

Singapore từ lâu đã theo đuổi chiến lược phát triển xe tự hành. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow đã đến thăm nhiều doanh nghiệp xe tự lái tại Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác và học hỏi kinh nghiệm triển khai.