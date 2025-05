Green Future ra mắt dịch vụ đưa đón sân bay cao cấp với xe VF 8, VF 9

Green Future vừa ra mắt dịch vụ đưa đón sân bay cao cấp GF VIP giúp khách hàng có trải nghiệm di chuyển tiện nghi với mức giá hợp lý.

Từ ngày 30/5, khách hàng có nhu cầu di chuyển tới và từ sân bay có thêm lựa chọn dịch vụ GF VIP. Dịch vụ này khởi động tại TP.HCM và sẽ sớm mở rộng các thành phố lớn trên cả nước, hứa hẹn tạo nên chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ đưa đón sân bay.

Green Future ra mắt dịch vụ đưa đón sân bay với xe VF 8, VF 9.

Để tận hưởng dịch vụ, khách hàng có thể đặt trước trên website của Green Future tại địa chỉ greenfuture.tech/thue-xe-san-bay hoặc qua ứng dụng Xanh SM.

Đặc biệt, tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khách hàng có thể đặt và đón xe tại các nhà ga T1, T2, T3 sau vài phút. Đối với khách hàng hạ cánh tại nhà ga T3, quầy GF VIP sẵn sàng hỗ trợ đặt xe nhanh chóng.

Điều khác biệt so với dịch vụ thông thường là nhân viên chuyên nghiệp của Green Future tận tình hướng dẫn khách hàng đến khu vực đón xe, không còn cảnh chờ đợi kéo dài. Khách hàng sẽ biết rõ dòng xe mình đặt là VF 8 hay VF 9, được đón đúng điểm hẹn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Tùy nhu cầu, khách hàng có thể đặt xe theo hành trình (điểm đi - điểm đến) hoặc linh hoạt theo gói thời gian (30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ), mang lại sự chủ động.

Điểm tạo nên sự vượt trội của GF VIP là dàn xe. 100% xe đưa đón là các xe điện cao cấp VinFast VF 8 và VF 9. Thuộc phân khúc dẫn đầu trong dải sản phẩm xe điện của VinFast, VF 8 và VF 9 không chỉ sở hữu nội thất sang trọng, êm ái, mát mẻ và sạch sẽ, mà còn vận hành gần như không tiếng ồn. Trải nghiệm này mang lại sự thư thái, cho phép hành khách tận dụng thời gian di chuyển để nghỉ ngơi, làm việc, hoặc đơn giản là tận hưởng sự riêng tư. Không gian rộng rãi bên trong xe phù hợp doanh nhân, nhà lãnh đạo, quản lý đi công tác, gặp gỡ khách hàng hoặc gia đình mong muốn có hành trình tiện nghi vượt trội.

Cùng với dàn xe sang trọng, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và lịch sự của Green Future là yếu tố then chốt. Được đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe an toàn và phong thái phục vụ tận tâm, họ luôn đảm bảo mỗi chuyến đi diễn ra suôn sẻ, an toàn và riêng tư. Với GF VIP, bạn yên tâm đến nơi đã có xe đón và được phục vụ bởi dịch vụ chuyên nghiệp từ A đến Z.

Dù mới ra mắt, trong sáng 30/5, những thông tin về dịch vụ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chờ đón của đông đảo người dùng, đặc biệt là hình ảnh dàn xe VF 8 xếp hàng đậu ở khu vực chờ và đón khách tại lối ra nhà ga T3. Đặc biệt, người từng trải nghiệm di chuyển bằng xe điện của Green Future đều đánh giá cao dịch vụ mới này.

“Tôi sử dụng dịch vụ đưa đón của Green Future nhiều lần và luôn ấn tượng với sự sạch sẽ, êm ái của xe cũng như thái độ phục vụ chuyên nghiệp của tài xế. Giờ hãng ra mắt dịch vụ VIP với VF 8 và VF 9 nên tôi rất mong chờ. Đi lên sân bay, tôi vừa được đi xe sang, thoải mái lại còn riêng tư, có thể tranh thủ làm việc hay nghỉ ngơi ngay trên xe”, anh Trần Hùng - doanh nhân - hào hứng chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Lê Thanh Nga - quản lý cấp cao tại tập đoàn đa quốc gia ở TP.HCM, cũng bày tỏ sự hào hứng. Sau khi tham khảo mức giá dịch vụ - từ 320.000 đồng trên website, chị rất bất ngờ vì hợp lý so với chất lượng nhận được.

“Dòng xe VF 8, VF 9 mà phục vụ với giá thế này thì quá hợp lý. Dịch vụ lại linh hoạt, tiện lợi, đi một mình cũng thoải mái mà đưa đón khách cũng yên tâm”, chị Nga chia sẻ.

Không chỉ giải quyết bài toán về chi phí và sự tiện lợi, GF VIP hứa hẹn tạo nên chuẩn mực mới cho dịch vụ đưa đón sân bay tại Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu của Green Future trong việc mang đến giải pháp di chuyển xanh linh hoạt cho người dùng. Hiện tại, Green Future là thương hiệu thuê xe hàng đầu thị trường, hoạt động mạnh mẽ trong mảng kinh doanh xe điện VinFast đã qua sử dụng.