Gửi niềm tự hào Việt Nam qua hành trình phủ đỏ Zalo dịp đại lễ 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, Zalo đồng hành hơn 78,3 triệu người dùng lan tỏa lòng yêu nước cùng niềm tự hào dân tộc.

Năm 2025, người dân Việt Nam có cơ hội cùng nhau mừng 2 dịp lễ lớn - kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2925) và kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ngọn lửa của tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc được thể hiện cách đây 4 tháng đã tạo nên một làn sóng lan tỏa chưa từng có. Một lần nữa, ngọn lửa ấy đã sẵn sàng để tiếp tục được thổi bùng trong đại lễ 2/9 sắp tới.

Đại lễ ngập sắc đỏ

Đại lễ 30/4 chứng kiến sự bùng nổ của từ khóa “concert quốc gia” - cách ví von sáng tạo để chỉ lễ diễu binh, diễu hành. Ghép nối một hoạt động gắn liền giới trẻ là concert âm nhạc với sự kiện kỷ niệm cấp quốc gia, từ khóa trên đã tạo nên một điểm chạm đa thế hệ, để đại lễ không còn gói gọn ở khía cạnh chính trị - xã hội, mà còn đại diện cho đời sống văn hóa với sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Concert quốc gia” tạo sức hút mạnh mẽ từ đại lễ 30/4.

Thống kê của nền tảng Google trong tháng 4 cho thấy “concert quốc gia” luôn đứng đầu danh sách xu hướng - bên cạnh các từ khóa như “lá cờ Việt Nam”, “lịch trình diễu binh 30/4”... - với lượt tìm kiếm tăng 200% trong tuần cuối trước đại lễ.

Trong khi đó, cụm từ này cùng các chủ đề về quốc kỳ, quốc ca và những bài hát truyền thống đã hoàn toàn “chiếm sóng” nền tảng Cốc Cốc, thu hút khoảng 2,8 triệu lượt tìm kiếm xuyên suốt tháng.

Những con số biết nói đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của đại lễ. Đây cũng là lý do khi triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, Zalo - một trong những nền tảng nhắn tin nói riêng và ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam nói chung - nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng. Kết thúc đại lễ, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” xác lập kỷ lục trên Zalo khi cán mốc 5 triệu người dùng hưởng ứng và tham gia.

Lan tỏa niềm tự hào yêu nước

Dịp đại lễ 2/9, Zalo sẵn sàng “phủ đỏ” một lần nữa để tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tự hào Việt Nam”. Chiến dịch chính thức bắt đầu từ 25/8 đến hết 3/9, với 2 hoạt động chính là cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình ảnh đại diện AI, tạo cơ hội cho hơn 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng trở thành một mảnh ghép trong bức tranh hòa bình, độc lập ngập sắc đỏ trên không gian số.

Dịp đại lễ 2/9, Zalo tiếp tục “phủ đỏ” nền tảng với chiến dịch “Tự hào Việt Nam”.

Với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, Zalo cung cấp cho người dùng 18 bộ giao diện với đa dạng nội dung về phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào dân tộc, những nét đặc sắc trong văn hóa và con người Việt Nam, bức tranh cuộc sống thời hiện đại…

Những biểu tượng mang đậm tinh thần yêu nước sẽ hiển thị trên hình nền trang cá nhân/cuộc gọi của mỗi người dùng, vừa khơi dậy niềm tự hào, vừa như một sự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Để cập nhật bộ giao diện “Tự hào Việt Nam”, người dùng chỉ cần bấm vào banner chiến dịch trên trang “Nhật ký” để chọn hình nền và khung ảnh đại diện yêu thích. Sau khi bấm lưu tùy chỉnh, người dùng có thể chia sẻ bộ giao diện mới cùng những cảm nghĩ tới người thân và bạn bè trên Zalo.

Song song đó, Zalo cũng triển khai hoạt động cập nhật hình đại diện cá nhân. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng có thể nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng với phong cách ảnh thực tế hoặc chibi độc đáo.

Người dùng có thể tạo AI Avatar dịp đại lễ 2/9 với vài thao tác đơn giản.

Đồng hành cùng Zalo trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, Nutifood GrowPLUS+ mang đến bộ AI Avatar chibi với thông điệp “Nuôi dưỡng mầm non Tổ quốc” ý nghĩa. Hình chibi đáng yêu trong sắc áo cờ đỏ sao vàng không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mà còn tạo điểm chạm gần gũi để thế hệ trẻ và phụ huynh cùng lan tỏa tinh thần yêu nước, chung tay tạo nên không gian số ngập tràn sắc đỏ đón chào dịp đại lễ 2/9.

Để tham gia, người dùng truy cập vào tin nhắn giới thiệu chiến dịch “Tự hào Việt Nam” từ tài khoản chính thức (Official Account - OA) của Zalo và bấm “Tạo ảnh đại diện AI”. Sau khi chụp ảnh chân dung hoặc lấy ảnh có sẵn, người dùng chọn độ tuổi, giới tính phù hợp và phong cách ảnh thực tế hoặc chibi trước khi bấm “Tạo ảnh” để cập nhật.

Làn sóng yêu nước trên không gian số cộng hưởng tích cực cùng làn sóng yêu nước tràn ngập khắp nẻo đường, góc phố đã kết thành những khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Các hoạt động cộng đồng trên Zalo không chỉ cho thấy sự đồng hành tích cực và nỗ lực gắn kết cộng đồng người dùng, mà còn đẩy mạnh sự tiếp cận của nhiều thế hệ người Việt với những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đặc biệt là AI.