Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng dịp 2/9

Sở Du lịch Hà Nội cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage của khách sạn, homestay nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân check-in tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội trước buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), chiều 27/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 8, Thủ đô đón 2,47 triệu lượt khách nội địa, khoảng 500.000 lượt khách quốc tế có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 12.540 tỷ đồng , tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,96 triệu lượt, tăng 25,8%, bao gồm 3,49 triệu lượt có lưu trú. Khách nội địa đạt khoảng 16,62 triệu lượt, tăng 10,7%.

Tổng thu từ du lịch trong 8 tháng ước đạt 85.835 tỷ đồng , tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trong tháng 8 ước đạt 59%.

Trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội cảnh báo tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để giả mạo website, fanpage của các khách sạn, homestay nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách.

Theo Sở Du lịch, kỳ nghỉ lễ kéo dài và loạt sự kiện lớn tại Hà Nội là cơ hội để các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh. Thủ đoạn phổ biến là mạo danh các khách sạn, homestay nổi tiếng, đăng tin giá phòng rẻ bất thường để dụ khách chuyển tiền cọc qua tài khoản cá nhân, ví điện tử. Sau đó, các đối tượng tiếp tục viện lý do lỗi giao dịch để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đường phố Hà Nội, khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám, chiều 27/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sở Du lịch khuyến cáo du khách khi gặp những khách sạn, homestay có nhiều website hoặc fanpage trùng tên, cần lưu ý các dấu hiệu bất thường như: mới lập, đổi tên gần đây nhưng quảng cáo rầm rộ; giảm giá sâu; quản trị viên ở nước ngoài; nhiều tài khoản ảo bình luận, đánh giá tốt.

Khi đặt phòng, du khách nên yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về số điện thoại, địa chỉ, giấy phép kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra kỹ tài khoản nhận tiền có khớp với thông tin đăng ký kinh doanh hay không. Trước khi chuyển tiền cọc, cần gọi điện xác minh trực tiếp với cơ sở lưu trú. Tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu qua mạng.

Sở Du lịch cũng khuyến nghị người dân nên đặt phòng thông qua các công ty lữ hành được cấp phép hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín.

Đồng thời, Sở đã yêu cầu UBND các phường, xã trên toàn thành phố tuyên truyền, cảnh báo người dân và du khách về thủ đoạn lừa đảo này.