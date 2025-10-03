Hà Nội chuẩn hóa quy trình kiểm duyệt bếp ăn học đường thế nào?

Theo Chi cục ATVSTP Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 3.500 bếp ăn trường học. Để đảm bảo sức khỏe học sinh, các trường học đều áp dụng mô hình bếp ăn một chiều.

Thông tin tới phóng viên, ông Đặng Thanh Phong, Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho hay mô hình bếp ăn một chiều là thực phẩm di chuyển theo quy trình nhất định từ khâu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, phân chia đến phục vụ, nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng tránh nhiễm khuẩn chéo.

100% trường học ở Hà Nội áp dụng bếp ăn một chiều

Trong đó, các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm trong các khâu cũng như đối với nhân viên bếp được các trường chú trọng.

Theo ông Phong, nguyên liệu đưa vào các bếp ăn bán trú phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng những nguyên liệu kém chất lượng để đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh.

Ngoài ra, với số lượng suất ăn phục vụ học sinh lớn, việc lưu mẫu thực phẩm được các bếp ăn trường học thực hiện nghiêm túc. Lưu mẫu thức ăn là việc lấy mẫu, bảo quản, ghi chép, lưu giữ tài liệu liên quan đối với thức ăn được chế biến hoặc được cung cấp để ăn uống tại bếp ăn.

Những mẫu thực phẩm được lưu sẽ là một trong những căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, chứng thực về tính vệ sinh và độ an toàn của những nguyên liệu chế biến bữa ăn của học sinh. "Chúng tôi sẽ có những đoàn kiểm tra liên ngành, đi kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Nếu có vi phạm thì sẽ xử lý ngay tại thời điểm đó", ông Phong cho hay.

Theo ông Phong, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường không thể thực hiện hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và chính quyền địa phương, cũng như nhà trường.

Thông tin từ Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho thấy mỗi ngày thành phố có khoảng 730.000 suất ăn của tiểu học/bữa ăn, tính cả suất ăn mầm non rơi vào khoảng 1 triệu suất. Vì vậy, với chủ trương của thành phố là thu gọn các đầu mối cung cấp bữa ăn học đường cũng cần phải tính toán kỹ để đảm bảo tìm được đơn vị đủ năng lực, đồng thời đảm bảo an toàn thực sự.

"Chủ trương của thành phố là lựa chọn một số đơn vị cung cấp suất ăn sẵn đảm bảo an toàn thực phẩm để đưa vào các trường. Nếu như có những đơn vị đủ năng lực và đảm bảo các yêu cầu về mặt chuyên môn để cung cấp bữa ăn bán trú, Thành phố sẽ thử nghiệm sau một năm và đánh giá khả thi thì mới nhân rộng triển khai", Chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội cho hay.

Phụ huynh đồng hành giám sát bữa ăn học đường

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bữa trưa tại trường học đang trở thành vấn đề được xã hội quan tâm hơn bao giờ hết.

Dù nhiều giải pháp giám sát, truy xuất nguồn gốc đã được triển khai, thực tế cho thấy quy trình này vẫn còn tồn tại không ít khó khăn và bất cập. Để mỗi suất ăn đến tay học sinh thực sự an toàn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường và phụ huynh.

Hơn hết, sự có mặt của phụ huynh không chỉ giúp tăng tính minh bạch trong quy trình mà còn thể hiện vai trò đồng hành, giám sát để bảo vệ sức khỏe cho chính con em mình. Đơn cử, tại trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), theo kế hoạch phân công, hai phụ huynh lớp 3A đã cùng Ban đại diện nhà trường trực tiếp kiểm tra nguồn nguyên liệu chế biến bữa trưa cho cả học sinh và giáo viên.

Hoạt động này bao gồm việc đối chiếu chứng từ, hóa đơn, kiểm tra số lượng - chất lượng thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR. Nhờ vậy, phụ huynh cũng như nhà trường có thể yên tâm hơn về độ an toàn và tính minh bạch của bữa ăn.

Chia sẻ về hoạt động giám sát này, bà Lê Thị Thủy (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết: "Khi được trực tiếp kiểm tra, chúng tôi có thể đánh giá bữa ăn hàng ngày của con có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và đúng định lượng cho sự phát triển thể chất hay không. Đây là công việc cần thiết, góp phần củng cố niềm tin vào cam kết của nhà trường về chất lượng suất ăn".

Theo đại diện trường Tiểu học Quang Trung, hiện có tới 99% học sinh ăn bán trú. Để minh bạch thông tin, nhà trường công khai thực đơn và nguồn gốc nguyên liệu trên bảng tin đặt tại khu vực thuận tiện cho phụ huynh theo dõi.

Không chỉ vậy, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội còn lắp đặt hệ thống camera trong bếp ăn, truyền hình ảnh trực tiếp ra hành lang lớp học và sân trường. Điều này tạo điều kiện để phụ huynh dễ dàng giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình bất cứ khi nào cần.

Tại trường Tiểu học Thăng Long, công tác chuẩn bị bữa ăn bán trú được triển khai nghiêm ngặt. Mọi khâu sơ chế nguyên liệu như rau, thịt, cá đều được kiểm tra vệ sinh cẩn thận; nhân viên bếp ăn tuân thủ phân công rõ ràng, sử dụng găng tay, khẩu trang đúng quy định. Dụng cụ lưu mẫu thức ăn được tiệt trùng và bảo quản theo đúng quy trình, trong khi nguồn gốc thực phẩm cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, giúp bảo đảm an toàn từ khâu nhập hàng đến khâu chế biến.

Năm học 2025-2026 đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên Hà Nội triển khai Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây được xem là chính sách mới đem lại nhiều tác động, không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn tạo điều kiện để các trường chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn, nâng cao tầm vóc và thể lực cho thế hệ tương lai.

Theo bà Vương Hương Giang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, bên cạnh việc cấp kinh phí, thách thức lớn liên quan đến việc quản lý chất lượng bữa ăn học đường là chuẩn hóa trang thiết bị, quy trình một chiều từ khâu nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến phục vụ.

"Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, tránh cắt xén khẩu phần ăn với mục tiêu nâng cao tầm vóc thể trạng, xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện", bà Giang nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), phường đã trở thành một trong những địa phương đi đầu khi tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bốn trường tiểu học trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ giúp đánh giá chất lượng bữa ăn bán trú mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Song song với việc giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm, nhiều trường tiểu học tại Hà Nội còn lồng ghép giáo dục dinh dưỡng cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm. Các em được tìm hiểu về tháp dinh dưỡng, học cách phân biệt thực phẩm sạch - bẩn, từ đó hình thành thói quen ăn uống khoa học. Đây được coi là phương pháp vừa bảo đảm bữa ăn an toàn, vừa khơi dậy ý thức tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ.