Hà Nội có thêm 19 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần qua

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã lên trên 200 ca/tuần, với hàng chục ổ dịch.

Cán bộ y tế giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12-19/9), toàn thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; số ca mắc tăng 68 trường hợp so với tuần trước đó. Trong đó các khu vực có số mắc cao như: Dân Hòa 11 (ca), Tây Hồ (10 ca), Tây Mỗ (10 ca), Xuân Phương (10 ca), Khương Đình (9 ca)...

Trong tuần, Thành phố ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Thanh Liệt (3 ổ dịch); Dương Hòa (2 ổ dịch), Hoàn Kiếm (2 ổ dịch), Xuân Phương (2 ổ dịch)… Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 94 ổ dịch, hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động.

Cộng dồn năm 2025 Hà Nội đã ghi nhận 1.884 trường hợp mắc sốt xuất huyết; đã ghi nhận 94 ổ dịch sốt xuất huyết. Thành phố hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động.

Theo đại diện CDC Hà Nội, tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết như: Thôn 2, Bát Tràng (ổ dịch ghi nhận 2 bệnh nhân); tổ 17, Vĩnh Hưng (ổ dịch ghi nhận 6 bệnh nhân); tổ dân phố Nội, Thanh Liệt thôn Thương, Ứng Thiên (ổ dịch ghi nhận 2 bệnh nhân); Tích Thổ, thôn Đông, Phượng Dực (ổ dịch ghi nhận 5 bệnh nhân); thôn Vực, Hoài Đức (ổ dịch ghi nhận 2 bệnh nhân); tại 66/285 Đội Cấn, Ngọc Hà (ổ dịch ghi nhận 3 bệnh nhân).

Đại diện CDC Hà Nội nhận định: Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. Thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến Hà Nội tăng cao trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Tuần tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại các xã, phường: Bát Tràng, Đại Thanh, Hồng Vân, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Hai Bà Trưng, Dương Hòa…

Các trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Đồng thời, triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gây, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Cùng với đó, các địa bàn tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân. Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.