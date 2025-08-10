Hà Nội khởi tố 31 đối tượng vụ tổ chức 'bay lắc' tại quán karaoke

Đối tượng cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim và mở bán bia vào ban ngày, buổi tối quán đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn phục vụ khách đến "bay lắc".

Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng về các hành vi “mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm” trong vụ tổ chức “bay lắc” tại quán Karaoke Hoàng Kim (tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Kim do đối tượng Đặng Thị Hồng Linh (sinh năm 1990, thường trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì (cũ)) làm chủ, có địa chỉ tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an xác định, đối tượng cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim và mở bán bia vào ban ngày, buổi tối quán đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến “bay lắc."

Đối tượng Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Sau thời gian nắm tình hình, 3 giờ 30 phút ngày 8/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra cơ sở Karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh của đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách), thu giữ 82,220 gam Ketamin; 251,865 gam Methamphetamine; 4,614 gam MDMA; 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nilon dính ma túy; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 24 đối tượng là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.