Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Lực lượng chức năng thu giữ 199 hộp hồng táo CHIBI có xuất xứ từ nước ngoài, với tổng trị giá theo giá niêm yết 19,9 triệu đồng; toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu.

Ngày 7/8, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết thực hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, ngày 6/8, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trái cây do bà Nguyễn Thị Thiên Hương làm chủ có địa chỉ tại ngõ 9 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 199 hộp hồng táo CHIBI (loại 1,3 kg/hộp), có xuất xứ từ nước ngoài với tổng trị giá theo giá niêm yết 19,9 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu.

Ngoài ra, bà Hương có hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TTXVN phát.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Mức phạt tiền dự kiến là 17,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được Đội Quản lý thị trường số 2 báo cáo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/7, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Made in Việt Nam-9 Bát Đàn tại địa chỉ số 9 phố Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện cơ sở đang bày bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu The North Face, nhãn hiệu hiện đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm gồm 350 sản phẩm áo khoác mang nhãn hiệu The North Face với tổng trị giá theo giá niêm yết là 63 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để đại diện nhãn hiệu The North Face tại Việt Nam thực hiện giám định làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.