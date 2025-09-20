Hà Nội lọt top điểm ngắm lá thu đẹp nhất châu Á

Không sở hữu những cánh rừng lá phong rực đỏ hay bạch quả vàng óng, Hà Nội vẫn hút khách mùa thu bởi thời tiết dịu dàng và cảnh quan lãng mạn.

Ngắm lá thu, hay còn gọi là "leaf peeping", thời gian trở nên phổ biến ở Mỹ. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia châu Á, việc thưởng ngoạn lá mùa thu là truyền thống lâu đời. Tại Nhật Bản, có một khái niệm riêng cho hoạt động "săn" lá mùa thu gọi là "momijigari".

Dù không được quảng bá rầm rộ, cảnh sắc thu ở châu Á vẫn khiến nhiều người ai say đắm. Nếu bạn muốn một lần tận mắt chiêm ngưỡng, đây là 7 điểm đến đẹp nhất để ngắm lá mùa thu trong khu vực, theo bình chọn của tạp chí nổi tiếng tại Anh Time Out.



Hà Nội, Việt Nam

Thời điểm lý tưởng: Tháng 10

"Dù không nổi tiếng bằng Tokyo hay Seoul, Hà Nội vẫn có một mùa thu rất riêng, nhất là ở khu phố cổ. Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, bạn sẽ bắt gặp những hàng cây thay lá vàng, lá đỏ tô điểm không khí se lạnh cuối năm", tạp chí Time Out viết.

Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là mùa thu hoạch, nổi bật với Tết Trung thu, mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho khách.

Từ múa lân, ca nhạc dân gian đến bánh trung thu thơm ngọt với nhân hạt sen, trứng muối, đậu xanh... tất cả tạo nên không khí rộn ràng khó quên. Khi đêm xuống, phố phường bừng sáng bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn, vẽ nên khung cảnh huyền ảo và đầy cuốn hút.



Ibaraki, Nhật Bản

Thời điểm lý tưởng: Tháng 11

Chỉ cách Tokyo một quãng ngắn, tỉnh Ibaraki là thiên đường cho những ai mê sắc lá mùa thu. Những bụi cỏ Kochia đỏ rực phủ kín đồi ở công viên ven biển Hitachi, biến nơi đây thành biển lửa. Tháng 11, Lễ hội Ginkgo ở thành phố Mito lại khiến du khách choáng ngợp trước con đường bạch quả vàng óng trước Bảo tàng Lịch sử.

Du khách có thể ghé thác Fukuroda, chùa Eigenji (còn gọi là Momiji-dera - chùa Lá đỏ), hoặc lên núi Tsukuba, nơi tổ chức lễ hội Momiji với khung cảnh núi rừng lung linh trong ánh đèn về đêm, có thể ngắm từ cáp treo. Ở hồ Ryujin, du khách có thể chèo thuyền kayak, đi ván đứng hoặc thử nhảy bungee từ cầu treo Ryujin để ngắm toàn cảnh hẻm núi nhuộm màu lá đỏ vàng.



Đảo Nami, Hàn Quốc

Thời điểm lý tưởng: Tháng 10-11

Bộ phim Bản tình ca mùa đông (2002) đã đưa đảo Nami thành điểm du lịch nổi tiếng mỗi độ thu về. Hòn đảo hình bán nguyệt này cách Seoul không xa, du khách có thể đến đây bằng phà, cano cao tốc hay thậm chí bằng cáp treo zipline.

Trên đảo, con đường Metasequoia Lane rợp bóng những hàng cây lá kim cao vút chuyển sang màu cam rực rỡ, trong khi Ginkgo Tree Lane lại tạo thành đường hầm vàng óng tuyệt đẹp cả ngoài đời lẫn trên ảnh.

Bạn có thể ngồi dã ngoại dưới tán cây, đạp xe vòng quanh đảo hay chiêm ngưỡng bức tượng Tình mẫu tử khổng lồ của nghệ sĩ Yu Qing Cheng. Ngoài ra, đảo còn có xưởng thủ công cho khách trải nghiệm làm gốm, thổi thủy tinh hay chế tác gỗ.



Khu thắng cảnh Alishan, Đài Loan (Trung Quốc)

Thời điểm lý tưởng: Tháng 11-12

Rừng Alishan nổi tiếng với những cây bách đỏ, phong và tùng cổ thụ, đẹp nhất là vào mùa thu. Từ các đài quan sát trên núi Ogasawara, Duigaoyue hay chùa Ciyun, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm rừng phong đỏ rực.

Đặc biệt, tuyến đường sắt xuyên rừng Alishan hơn 100 năm tuổi vừa hoạt động trở lại vào năm 2024 sẽ đưa bạn băng qua núi rừng hùng vĩ trên con tàu hơi nước cổ kính.

Ngoài ra, bạn có thể trekking đường mòn Eryanping để ngắm biển mây lúc hoàng hôn, hay theo đường đạp xe Manzhu chạy song song với đường tàu. Đừng quên thưởng thức trà ô long Alishan trứ danh và bánh donut nếp ở phố cổ Fenqihu.



Vườn quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc

Thời điểm lý tưởng: Tháng 10

Ngọn núi đã truyền cảm hứng cho bộ phim Avatar nổi tiếng thế giới cũng là một trong những nơi ngắm lá thu ngoạn mục nhất Trung Quốc. Những cột đá sừng sững phủ rừng phong, rừng bạch quả đỏ vàng tuyệt đẹp.

Bạn có thể tản bộ dọc suối Golden Whip, đi thuyền trên hồ Bảo Phong hay lên các điểm ngắm cảnh ở Nguyên Gia Giới hoặc núi Thiên Tử để nhìn toàn cảnh lá đổi màu. Ngay trên núi còn có khu ẩm thực và thang máy Bách Long - thang máy ngoài trời cao nhất thế giới - đưa bạn lên đỉnh chỉ trong vài phút.



Kyoto, Nhật Bản

Thời điểm lý tưởng: Tháng 11

Từ hàng trăm năm trước, mùa thu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca cung đình Kyoto. Đến nay, sắc lá đổi màu quanh các ngôi chùa lớn như Kiyomizu-dera, Tofuku-ji hay Kodaiji vẫn níu chân du khách.

Đến đây vào tháng 11, du khách sẽ có cơ hội tham gia Lễ hội Momiji ở Arashiyama tái hiện cảnh rước thuyền thời Heian, thưởng trà đạo và trekking.

Đây cũng là dịp hiếm hoi du khách được xem geisha biểu diễn công khai tại Gion Odori, hay tham dự lễ hội lửa Hitaki-sai tại Fushimi Inari - nghi lễ tạ ơn mùa màng đã tồn tại hàng thế kỷ. Đừng bỏ qua các món đặc sản mùa thu: hạt dẻ hấp cơm, nấm matsutake nướng và bí đỏ Nhật trong súp nóng hổi.



Cửu Trại Câu, Trung Quốc

Thời điểm lý tưởng: Tháng 10

Nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu là Di sản thế giới UNESCO nổi tiếng với cảnh sắc thu ngoạn mục. Công viên gồm ba thung lũng tạo thành hình chữ Y. Thung lũng Rize có những hồ nước đẹp như tranh - Hồ Ngũ Hoa, Hồ Gương, Hồ Gấu Trúc - phản chiếu sắc đỏ vàng trên mặt nước xanh ngọc.

Thung lũng Thụ Chính là nơi có thác Nuorilang cao nhất khu vực, từ làng Tây Tạng Shuzeng, du khách có thể ngắm trọn cảnh lá thu. Thung lũng Zechawa cao nhất, sở hữu cả hồ Long rộng lớn và hồ Ngũ Sắc nhỏ nhắn nhưng huyền ảo.