Hà Nội mưa lớn, mạng xã hội chia sẻ nhau vùng ngập nước

Từ đêm ngày 25/8, Hà Nội liên tục có những cơn mưa lớn do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đến sáng 26/8, nhiều nơi ở Hà Nội đã chìm trong biển nước, ôtô và các phương tiện đều chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Trần Thắng.