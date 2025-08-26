Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội mưa lớn, mạng xã hội chia sẻ nhau vùng ngập nước

  • Thứ ba, 26/8/2025 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trên các mạng xã hội, người dùng liên tục cập nhật tình hình thời tiết, mức nước ngập tại Hà Nội để tránh tình trạng lội nước đi học, đi làm.

Mua bao so 5 anh 1

Từ đêm ngày 25/8, Hà Nội liên tục có những cơn mưa lớn do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đến sáng 26/8, nhiều nơi ở Hà Nội đã chìm trong biển nước, ôtô và các phương tiện đều chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Trần Thắng.
Mua bao so 5 anh 2

Mực nước dâng cao tại nhiều điểm gần vượt qua gầm của nhiều mẫu sedan. Ở một số khu vực, chủ ôtô đành để xe đứng yên không thể nổ máy do lo ngại thủy kích. Ảnh: Ngô Hùng.
Mua bao so 5 anh 3Mua bao so 5 anh 4

Nước ngập từ đường lớn vào những ngõ nhỏ. Ảnh: Ngô Hùng.
Mua bao so 5 anh 5

Trên các hội nhóm, nhiều người liên tục cập nhật tình hình ngập lụt ở nhiều khu vực để cảnh báo cộng đồng.

Mua bao so 5 anh 6

Nhiều người chia sẻ video chỉ rõ tình trạng ngập dâng cao ở các điểm phường dọc Hà Nội, gợi ý thay đổi lộ trình di chuyển.

Mua bao so 5 anh 7

Những xe gầm thấp có nguy cơ cao bị thủy kích nếu sử dụng vào sáng hôm nay. Ảnh: HM.
Mua bao so 5 anh 8

Chia sẻ của trên diễn đàn OTO+ cho thấy ở các đoạn đường, nhiều xe đã gặp tình trạng chết máy, thủy kích do nước ngập.

Mua bao so 5 anh 9

Nhiều người cũng liên tục bình luận dưới các bài viết, cập nhật vị trí và mực nước ngập ở các khu vực.


Mua bao so 5 anh 10

Những chia sẻ trên mạng xã hội được cập nhật liên tục cũng là cách để nhiều người thoát khỏi tình trạng lội nước trong sáng nay.

