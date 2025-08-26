Hà Nội mưa lớn, mạng xã hội chia sẻ nhau vùng ngập nước

|
Từ đêm ngày 25/8, Hà Nội liên tục có những cơn mưa lớn do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đến sáng 26/8, nhiều nơi ở Hà Nội đã chìm trong biển nước, ôtô và các phương tiện đều chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Trần Thắng.
|
Mực nước dâng cao tại nhiều điểm gần vượt qua gầm của nhiều mẫu sedan. Ở một số khu vực, chủ ôtô đành để xe đứng yên không thể nổ máy do lo ngại thủy kích. Ảnh: Ngô Hùng.
|
Nước ngập từ đường lớn vào những ngõ nhỏ. Ảnh: Ngô Hùng.
|
Trên các hội nhóm, nhiều người liên tục cập nhật tình hình ngập lụt ở nhiều khu vực để cảnh báo cộng đồng.
|
Nhiều người chia sẻ video chỉ rõ tình trạng ngập dâng cao ở các điểm phường dọc Hà Nội, gợi ý thay đổi lộ trình di chuyển.
|
Những xe gầm thấp có nguy cơ cao bị thủy kích nếu sử dụng vào sáng hôm nay. Ảnh: HM.
|
Chia sẻ của trên diễn đàn OTO+ cho thấy ở các đoạn đường, nhiều xe đã gặp tình trạng chết máy, thủy kích do nước ngập.
|
Nhiều người cũng liên tục bình luận dưới các bài viết, cập nhật vị trí và mực nước ngập ở các khu vực.
|
Những chia sẻ trên mạng xã hội được cập nhật liên tục cũng là cách để nhiều người thoát khỏi tình trạng lội nước trong sáng nay.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.