Hà Nội mưa trắng trời, nhiều nhân viên xin nghỉ làm

Sáng 30/9, mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực tại Hà Nội. Không ít nhân viên văn phòng chủ động xin nghỉ, làm việc online tại nhà để đảm bảo an toàn.

Bầu trời Hà Nội đen kịt vì mưa dông sáng 30/9. Ảnh: Kim Anh.

Rạng sáng 30/9, Kim Anh (30 tuổi, sống tại Cầu Diễn) bị đánh thức bởi tiếng sấm vang ầm trời và cơn mưa xối xả đổ xuống. Sau vài tiếng, đến 7h, cơn mưa không có dấu hiệu tạnh và bầu trời tối đen, nữ nhân viên văn phòng quyết định nhắn tin xin nghỉ làm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), nhiều tỉnh thành miền Bắc xảy ra tình trạng mưa dông trong sáng 30/9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong cùng ngày, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Mưa lớn khiến một số khu vực ở Hà Nội bị ngập úng. Theo dõi dự báo thời tiết, nhiều người chủ động xin nghỉ hoặc chuyển sang làm online tại nhà. Một số người vẫn tới chỗ làm nhưng lựa chọn đi bộ hoặc bắt xe công nghệ thay vì tự chạy xe để đảm bảo an toàn.

Xin nghỉ, chuyển sang làm online

Kim Anh cho biết khu vực cô ở không bị ngập khi mưa lớn, nhưng đường đi làm sẽ phải di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập úng nên quyết định xin nghỉ.

Mưa dông kèm sấm sét khiến Kim Anh lo ngại, quyết định xin nghỉ làm. Ảnh: Kim Anh.

"Sếp tôi cũng nắm được tình hình mưa dông rất lớn nên thông báo những bạn nhà xa, gặp tuyến đường ngập có thể ở nhà làm việc trong ngày hôm nay. Không riêng tôi, sáng nay có 5-6 người cũng nhắn xin làm online", cô cho biết.

Nữ nhân viên văn phòng kể cũng có nhiều lần phải đi làm trong mưa lớn, bất chấp ngập đường. Có những lần, cô gặp cảnh xe chết máy vì đi qua vùng nước ngập quá nửa bánh xe, tốn không ít tiền để sửa.

Suốt buổi sáng, mưa dông vẫn tiếp diễn. Sau khoảng 30 phút tạnh, đợt mưa lớn tiếp theo lại kéo đến khiến Kim Anh lo ngại. Đến gần 12h trưa, khu vực nơi cô ở vẫn mưa trắng trời.

"May mắn là tôi đã xin nghỉ ở nhà, nếu tới văn phòng có thể đến chiều sẽ không đi về được vì nước ngập dâng cao", cô nói.

Buổi sáng thứ 3 đi làm, câu chuyện xung quanh văn phòng của Hà Trang (23 tuổi) là "mưa to, sợ ngập lụt". Sáng nay có một đồng nghiệp của cô đã xin nghỉ làm vì khu vực đường Lê Duẩn nơi nhân viên này ở đã bị ngập, không thể di chuyển.

"Trên nhóm chat với bạn bè, nhiều người cũng than thở vì phải lội nước đi làm. Một người bạn của tôi gửi ảnh chụp ngập nước ở khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, nơi công ty bạn ấy làm, lo rằng buổi chiều sẽ ngập to hơn nữa", Trang chia sẻ.

Một người bạn của Hà Trang phải lội nước khi đi làm qua khu vực trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Hà Trang.

Học tập và làm việc ở Hà Nội nhiều năm, Hà Trang quen với cảnh ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Cô cũng thường xuyên theo dõi, biết đoạn đường nào sẽ bị ngập lụt, kẹt xe để tránh di chuyển qua khi có mưa dông.

Lội bộ đi làm

Sáng 30/9, mưa lớn khiến xung quanh khu vực làng Phú Đô nơi Phương Nguyễn (29 tuổi) ở ngập trong biển nước. Nhiều người chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ qua các khu vực trũng.

Cảnh ngập nước sáng 30/9 tại làng Phú Đô. Ảnh: Phương Nguyễn.

Nhà cách chỗ làm 800 m, cô quyết định lội bộ đi làm thay vì đi xe. "Sáng nay mưa không ngớt nên nước ngập lớn hơn ngày hôm qua, tôi cũng ngại đi xe sẽ bị chết máy, chiều không lội về được".

Cửa hàng nơi Phương làm việc nằm ở khu Mỹ Đình, nổi tiếng là nơi dễ ngập mỗi khi có mưa to. "Có đồng nghiệp của tôi đi làm từ khu đô thị Nam An Khánh, bên đó sáng nay cũng ngập lớn. Mỗi khi mưa, chúng tôi hay gọi vui là 'Vịnh' An Khánh vì cứ mưa là ngập", cô chia sẻ.

Nước ngập nửa bánh xe máy vì mưa lớn. Ảnh: Phương Nguyễn.

Trước tình hình mưa lớn ở Hà Nội vào sáng 30/9, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cho phép nhân viên chuyển sang làm online.

Nhiều cơ sở giáo dục cũng chủ động hướng dẫn học sinh, giáo viên trong việc ứng phó với thời tiết. Rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài nhưng chưa phát sinh ngập úng. Đến 7h30, mưa to trở lại, một số trường thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp như trường Mầm non Cổ Nhuế 2, THPT Đào Duy Từ. Trường Nguyễn Siêu chuyển học online.

Không cho học sinh nghỉ học, song trường Tiểu Học I-sắc Niu-tơn (phường Cầu Giấy) thông báo cho học sinh đến muộn do nhiều tuyến đường bị ngập, tình hình giao thông có thể gặp khó khăn.