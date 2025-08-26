Hà Nội ngập như sông, hàng loạt trường cho học sinh nghỉ

Các đường phố bị ngập lụt, ngay từ đầu giờ sáng 26/8, nhiều trường từ phổ thông đến đại học đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ hoặc chuyển học online.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng nặng sau mưa lớn. Ảnh: Đinh Hà.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kết hợp hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rất lớn.

Tại Hà Nội, từ 7h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8, lượng mưa phổ biến 70-130 mm; một số nơi mưa lớn hơn như Thạch Thất 191,2 mm, An Khánh 177,2 mm, Chúc Sơn 184,6 mm, Thường Tín 194,2 mm, Quốc Oai 210,8 mm.

Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng như khu vực Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Yên Nghĩa, Phú La...

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Nội đã thông báo cho học sinh nghỉ học sáng nay.

6h30 ngày 26/8, chị Thanh Ngân (phụ huynh tại phường Mỗ Lao, Hà Nội) nhận tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của con.

Theo đó, THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ) thông báo trời mưa rất to và nhiều tuyến đường ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong sáng nay. Tuy nhiên, nhà trường vẫn bố trí thầy cô giảng dạy những học sinh đã đến trường vì nhận thông báo muộn.

Trường THCS Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) thông báo học sinh toàn trường sẽ nghỉ học ngày 26/8 để đảm bảo an toàn. Lịch học bù dự kiến được sắp xếp vào ngày 28/8 hoặc 29/8. Thông tin chi tiết sẽ được nhà trường thông báo sau.

Tương tự, trường Tiểu học Thạch Đà A (Mê Linh cũ) cho học sinh nghỉ học kỹ năng sống trong sáng nay. Lịch học buổi sáng sẽ được chuyển xuống buổi chiều, từ 14h đến 16h30.

Từ tối 25/8, trường Tiểu học Dương Xá (xã Gia Lâm) đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 26/8. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn làm việc theo kế hoạch. Trường Tiểu học Trung Văn, Tiểu học Yên Nghĩa cũng ra thông báo tương tự.

Trong khi đó, trường chưa thông báo nghỉ nhưng chị Trần Trang (phụ huynh ở phường Hà Đông) quyết định cho con nghỉ học vì các cung đường xung quanh nhà đều ngập nặng, không thể di chuyển.

Ở bậc đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo do ảnh hưởng của cơn bão Kajiki gây thời tiết xấu tại khu vực miền bắc, các thí sinh trúng tuyển vào trường, có giấy báo thời gian nhập học trong các ngày 26-30/8, sẽ thực hiện nhập học trực tiếp hoặc nhập học online trước ngày 28/8.

Sau đó, thí sinh nhập học online sẽ hoàn thiện thủ tục nhập học trước 17h ngày 30/8.

Trong khi đó, Đại học CMC thông báo hoãn buổi định hướng chào đón tân sinh viên vào ngày 26/8. Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thương mại, Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Xây dựng, Công nghệ Gioa thông vận tải thông báo toàn thể giảng viên và sinh viên sẽ chuyển sang học online trong ngày 26/8.