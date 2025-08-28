Hà Nội nghĩa tình trong những ngày diễu binh

Giữa dòng người đổ về trung tâm Hà Nội xem diễu binh, những hành động giản dị như kê ghế cho người dân ngồi hay nấu cơm tặng cựu chiến binh khiến không khí trở nên ấm áp hơn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ tất bật chuẩn bị nước mát, nước vối, áo mưa… để phát miễn phí cho người đi xem diễu binh. Ảnh: Châu Sa.

Ngày 27/8, không khí tại trung tâm Hà Nội trở nên sôi động khi dòng người từ khắp nơi đổ về dự buổi sơ duyệt diễu binh. Từ đầu giờ chiều, sau cơn mưa lất phất, vỉa hè phố Tràng Tiền đã chật kín người, ai nấy háo hức chờ đón các khối diễu binh và đoàn phương tiện quân sự đi qua.

Giữa dòng người nô nức ấy, những hành động tử tế giản dị, từ kê ghế miễn phí, nấu cơm tặng cựu chiến binh cho tới phát bánh, nước đã góp phần làm nên một Hà Nội nghĩa tình, chan chứa niềm tự hào trong ngày lễ lớn.

Mời vào nhà uống nước, nghỉ chân

Anh Lê Hoài Nam (40 tuổi), sống ở phường Tràng Tiền, đã chủ động đăng thông báo trên mạng xã hội mời mọi người qua số nhà 20 Tràng Tiền ngồi nhờ ghế nhựa, sử dụng nhà vệ sinh, sạc điện thoại, tất cả hoàn toàn miễn phí.

Gia đình anh đã chuẩn bị sẵn khoảng 80 chiếc ghế, chuyển từ cửa hàng nước ép ở phố Nguyễn Khắc Cẩn về, xếp ngay ngắn trước cửa nhà.

“Nhà tôi có ba mặt tiền, cũng muốn dọn dẹp gọn gàng để bà con có chỗ ngồi tử tế, tiện đi lại. Trước đây, tôi từng dự sự kiện A50 ở TP.HCM, không khí rất đặc biệt. Hôm nay tôi cũng muốn người dân Hà Nội có trải nghiệm văn minh, vui vẻ trong ngày lễ lớn”, anh Nam chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hai hôm trước, gia đình anh cũng đã làm điều tương tự. Sau buổi hợp luyện kết thúc, anh cùng người thân lại dọn dẹp, trả lại vỉa hè sạch sẽ. “Thấy mọi người vui vẻ, hòa đồng, tôi cảm thấy tự hào vì góp được một chút sức”, anh nói thêm.

Gia đình anh Lê Hoài Nam chuẩn bị 80 chiếc ghế miễn phí, phục vụ cho người dân xem diễu binh. Ảnh: Ngọc Bích.

Chị Nguyễn Thu Hạnh (28 tuổi, phường Hoàng Mai), một trong những người được ngồi nhờ, xúc động: “Tôi thấy rất ấm lòng trước sự tử tế của anh Nam. Đây là lần đầu tôi đi xem diễu binh, cảm giác như tham dự một ‘concert của quốc gia’, rất háo hức”.

Tương tự, ở căn nhà số 19D trên phố Thụy Khuê, bà Nguyễn Thị Kỳ (63 tuổi) lại tất bật với việc chuẩn bị những chai nước mát, ấm nước vối, vài chiếc áo mưa… để tặng miễn phí cho người dân đi xem diễu binh.

“Người đi bộ nhiều sẽ mệt và khát, nên tôi phát nước cho họ. Nếu trời mưa thì có áo mưa. Ai cần thì mời vào nhà uống nước, nghỉ chân, thậm chí đi vệ sinh, tất cả đều miễn phí”, bà Kỳ nói.

Bà cho biết, hễ mỗi lần có sơ duyệt hay sự kiện lớn, gia đình bà đều mở cửa phát quà. “Nhiều người đi thì khỏe, tay xách đồ, nhưng khi quay về đã mệt và khát. Chính lúc ấy, một chai nước nhỏ lại trở nên quý giá. Gặp ai khát nước, tôi cũng mời uống. Ai cần nghỉ thì mời vào nhà”, bà kể.

Mỗi dịp có sự kiện lớn, gia đình bà Kỳ đều mở cửa phát nước miễn phí cho mọi người. Ảnh: Châu Sa.

Với bà Kỳ, niềm vui không chỉ đến từ việc giúp người khác đỡ nhọc nhằn, mà còn từ sự tự hào khi được chứng kiến ngày lễ trọng đại.

“Tôi rất vui, rất phấn khởi khi được cùng mọi người hòa mình trong không khí Quốc khánh. Đây cũng là dịp để thế hệ sau hiểu và trân trọng ngày đặc biệt này”, bà bày tỏ.

Nấu cơm cho cựu chiến binh

Anh Dương Trọng Quý (32 tuổi), chủ quán cà phê kiêm cơm văn phòng, lại chọn cách bếp núc để tri ân. Từ ngày 26/8 đến 3/9, quán của anh nấu cơm miễn phí cho các cựu chiến binh về Hà Nội dịp Quốc khánh.

“Đây không phải cơm suất đơn giản mà là bữa cơm gia đình thực sự, có 5-6 món mặn như cá, thịt bò, thịt lợn… để các bác ăn ngon miệng, đủ chất. Tôi chỉ mong các bác có sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn không khí ngày lễ”, anh Quý chia sẻ.

Ngoài bữa chính, anh cùng bạn bè còn chuẩn bị thêm nước uống, bánh ngọt, thậm chí quạt giấy cho người dân đứng chờ đoàn diễu binh.

Trước đó, anh từng định thuê xe đưa đón cựu chiến binh, song do nhiều tuyến phố hạn chế lưu thông nên kế hoạch chưa thực hiện được.

“Chúng tôi chỉ làm được trong khả năng của mình, miễn sao các bác cảm nhận được sự quan tâm”, anh nói.

Trần Thùy Linh cùng bạn thay nhau bế em bé, hỗ trợ gia đình người dân. Ảnh: Ngọc Bích.

Trần Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, có mặt tại đường Cổ Tân từ 11h để cùng các bạn trong trường chuẩn bị nước và bánh phát cho người dân đến xem diễu binh.

Linh được phân công hỗ trợ một gia đình đến từ sớm, trong đó có các em nhỏ và một cụ bà. “Thấy các cháu đứng lâu, lại muốn được nhìn rõ đoàn diễu binh, tôi và mấy bạn quyết định ở lại hỗ trợ, vừa trông chừng, vừa giúp gia đình có chỗ ổn định hơn”, Linh chia sẻ.

Dù việc đứng phát bánh nước kéo dài nhiều giờ có phần mệt mỏi, tinh thần cổ vũ, lời cảm ơn của người dân đã tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ.

“Không phải ai cũng có cơ hội góp sức trong một sự kiện trọng đại như thế này, nên dù có vất vả, tôi vẫn thấy vui và hãnh diện”, nữ sinh viên bày tỏ.

