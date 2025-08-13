Hà Nội phạt tù 9 đối tượng cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Vinh 14 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Đinh Tiến Bằng bị phạt 18 năm tù về 2 tội "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 9 bị cáo, trong đó 8 bị cáo gồm: Đinh Tiến Bằng (sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1976), Nguyễn Mạnh Đạt (sinh năm 1994), Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1983, đều ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1990, ở tỉnh Hải Dương cũ), Đàm Quang Anh Hải (sinh năm 1993, ở tỉnh Hưng Yên cũ), Đỗ Văn Bình (sinh năm 1990, ở tỉnh Bắc Giang cũ), Đỗ Ngọc Minh (sinh năm 1967, ở tỉnh Bắc Giang cũ) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về 2 tội: "Cướp tài sản" (theo quy định tại Điều 168, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và "Bắt giữ người trái pháp luật" (theo quy định tại Điều 157, khoản 2 - Bộ luật Hình sự).

Riêng bị cáo Mai Ngọc Vinh (sinh năm 1988, ở phường Giang Biên, quận Long Biên cũ, TP Hà Nội) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 25/9/2019, Mai Ngọc Vinh từng bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Vinh đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng từ ngày 19/6/2023 đến nay.

Phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ bắt giữ người, đòi nợ hộ. Nguồn: Báo Lao động.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, xuất phát từ việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (chi nhánh Gia Lâm) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa ABC (Công ty ABC, có trụ sở ở Đà Nẵng) vay số tiền 11,5 tỷ đồng và giải ngân đến tài khoản của Công ty Phú Bình.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức H (là người thành lập Công ty Phú Bình) đã chỉ đạo nhân viên dùng số tiền 11,5 tỷ đồng trả nợ các khoản vay của Công ty Phú Bình và công ty sử dụng số tiền còn lại, không trả lại tiền cho Công ty ABC theo thỏa thuận.

Sau khi biết Công ty Phú Bình không trả lại tiền cho Công ty ABC, ông Lồng Khải Hắm (là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ABC) đã nhờ Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và Mai Ngọc Vinh lên Sân bay Nội Bài tìm gặp Nguyễn Đức H và Lê Lương S (kế toán Công ty Phú Bình) để làm rõ mục đích sử dụng số tiền 11,5 tỷ đồng .

Sau đó, Bằng và Tâm rủ thêm Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Văn Bình, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiệu, Đàm Quang Anh Hải và Đỗ Ngọc Minh hỗ trợ.Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 19/1/2023 đến 17h ngày 20/1/2023, nhóm Bằng đã bắt và giữ Nguyễn Đức H, Lê Lương S tại quán cà phê ở quận Cầu Giấy (cũ) và quận Hoàn Kiếm (cũ), TP Hà Nội. Nhóm này dùng vũ lực yêu cầu anh H và anh S phải trả số tiền 11,5 tỷ đồng . Do bị đánh, anh H đã gọi điện thoại cho bạn bè vay được số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển trả cho Công ty ABC.

Do không vay được thêm tiền, anh H phải đồng ý để người nhà bán đất và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng căn hộ của anh H để lấy tiền trả.

Sau khi anh S viết xong bản cam kết ngày 20/2/2023 trả đủ, thì Bằng và Tâm mới cho anh H, anh S ra về. Ngày 15/3/2023, anh H đến trụ sở công ty của Bằng tại quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội để khất nợ, thì bị Bằng và Tâm chửi, đánh. Tối cùng ngày, anh H đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Vinh 14 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Đinh Tiến Bằng bị phạt 18 năm tù về 2 tội "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lĩnh án tù về cùng 2 tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị phạt 17 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại lĩnh án 17 năm tù.