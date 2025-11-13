Hà Nội rung lắc vì động đất lúc nửa đêm

Khoảng 23h26 tối 12/11, người dân ở khu vực nội và ngoại thành Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc kéo dài khoảng 5 giây. Hiện tượng tương tự được ghi nhận ở nhiều địa phương khác.

Khoảng 23h26 tối 12/11, nhiều cư dân ở khu vực trung tâm Hà Nội bất ngờ cảm nhận sự rung lắc kéo dài khoảng 5 giây. Những người sinh sống ở các chung cư, nhà cao tầng cảm nhận rõ rệt điều này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phương Hằng (sống tại tầng 33 một chung cư ở phường Thanh Xuân) cho biết khi chuẩn bị đi ngủ, chị bất ngờ thấy nhà rung lắc mạnh, bức tranh đập vào tường kêu lớn.

“Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự rung lắc rõ như vậy. Lúc đó, tôi thấy chóng cả mặt”, chị nói.

Chị Thảo Anh (sống ở tầng 11 một chung cư ở phường Cầu Giấy) đang nằm trên giường bỗng giật mình vì cảm thấy sự rung chuyển khoảng 3-5 giây. Chị vội bật dậy, chạy ra phòng khách, hỏi em gái cũng vừa trải qua điều tương tự.

Rất nhanh sau đó, trong các nhóm chat và trên mạng xã hội của chị Thảo Anh, bạn bè, đồng nghiệp sống ở các phường khác như Đống Đa, Mỹ Đình, Hà Đông, Hai Bà Trưng… đều liên tục hỏi nhau: “Hà Nội vừa động đất à?”.

Người dân sinh sống tại các xã Xuân Mai, Quốc Oai (Hà Nội) và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng cảm nhận mặt đất chao nhẹ trong thời gian ngắn, đồ vật trong nhà rung lắc.

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất.

Theo thông báo của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, vào hồi 23h26 (giờ Hà Nội) ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.373 độ vĩ Bắc, 104.572 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan, Lào cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 km. Tâm chấn cách Hà Nội 150 km. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1 (trên thang 5 cấp).

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó vào 14h51 ngày 7/11, một trận động đất độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.