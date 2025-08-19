Hà Nội, TP.HCM lọt top thành phố khiến khách căng thẳng vì nóng ẩm

Với độ ẩm trung bình 84%, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách những thành phố mang lại trải nghiệm du lịch "căng thẳng" nhất thế giới, trong khi TP.HCM đứng ở vị trí thứ 5

các quầy sinh tố, nước ép trong lòng chợ Bến Thành đông nghịt khách mua nước giải nhiệt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không phải điểm đến nào cũng mang lại kỳ nghỉ thư giãn cho khách. Một số thành phố dù nổi tiếng và hoa lệ vẫn có thể khiến du khách cảm thấy “choáng ngợp” bởi mật độ du lịch dày đặc, nhịp sống hối hả hay thời tiết khắc nghiệt.

Dựa trên các tiêu chí an toàn, mật độ du khách và mức độ thoải mái, công ty cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng Ibiza Summer Villas (Tây Ban Nha) đã phân tích 51 thành phố đông khách nhất thế giới để đưa ra bảng xếp hạng các điểm đến du lịch căng thẳng và thư giãn nhất năm 2025.

Paris (Pháp) dẫn đầu danh sách thành phố căng thẳng nhất thế giới với hơn 47,5 triệu khách mỗi năm trong khi diện tích chỉ 105 km2. Mật độ 450.664 khách/km2 biến Paris thành thành phố "ngột ngạt", gấp hơn 10 lần New York. Lượng tìm kiếm "du lịch Paris" cũng tăng 24% trong một năm qua. Bên cạnh đó, thành phố này đứng thứ 5 về tỉ lệ tội phạm và có độ ẩm trung bình 76% khiến chuyến đi tới "kinh đô ánh sáng" không hẳn là kỳ nghỉ thư thái.

Thủ đô Hà Nội là thành phố có độ ẩm cao nhất bảng xếp hạng với mức 84%. Khí hậu đặc trưng này, kết hợp cùng mật độ 8.295 khách/km2 và mức độ quan tâm tăng 19%, khiến nhiều du khách cảm nhận thủ đô vừa náo nhiệt, vừa giàu năng lượng nhưng cũng dễ tạo cảm giác mệt mỏi.

Ngoài ra, Hà Nội cũng xếp hạng 4 về tỷ lệ đánh giá có nhắc tới từ "căng thẳng", cho thấy khách du lịch còn có trải nghiệm choáng ngợp bởi âm thanh và nhịp sống hối hả.

Khung cảnh choáng ngợp ở Hà Nội mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đinh Hà.

Thượng Hải (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 3 với 300 triệu du khách mỗi năm và mức độ tìm kiếm tăng tới 64%. Dù mật độ không khủng khiếp như Paris, thành phố vẫn ghi nhận 47.318 khách/km2, lọt top 20 toàn cầu về tội phạm và đánh giá tiêu cực.

TP.HCM cũng góp mặt ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Khí hậu nhiệt đới đặc trưng với độ ẩm cao, mưa bất chợt khiến thành phố xếp hạng 9 về thời tiết. TP.HCM cũng đứng thứ 11 về tỷ lệ đánh giá tiêu cực, song nhiều ý kiến cho rằng chính nhịp sống nhanh, đông đúc và sầm uất lại tạo nên bản sắc rất riêng cho thành phố này.

Ngoài ra, các thành phố khác trong top 10 điểm đến căng thẳng nhất thế giới gồm Berlin (Đức), Kuala Lumpur (Malaysia), London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc), Cairo (Ai Cập) và Rome (Italy). Los Angeles (Mỹ) cũng đáng chú ý khi xếp thứ 12 nhưng lại dẫn đầu về tỷ lệ đánh giá tiêu cực, trong khi New York (Mỹ) đứng thứ 13 chung cuộc song lọt top 8 về tỉ lệ tội phạm.

Ở chiều ngược lại là những thành phố mang đến trải nghiệm thư giãn nhất. Dubai dẫn đầu danh sách, đón 17,1 triệu khách mỗi năm nhưng chỉ xếp thứ 43 về mật độ du lịch. Thành phố cũng đứng thứ 2 về mức độ an toàn (chỉ số tội phạm 16,1), top 10 ít đánh giá tiêu cực và thứ 44 về độ thoải mái khí hậu. Đáng chú ý, Dubai xếp cuối cùng về mức độ quan tâm tìm kiếm (giảm 79%), giúp nơi đây bớt cảnh xếp hàng, chen chúc.

Nam ca sĩ Quang Vinh khám phá Dubai - điểm đến thư giãn nhất thế giới. Ảnh: FBNV.

Munich (Đức) giữ vị trí thứ hai nhờ sự cân bằng giữa an toàn (chỉ số tội phạm 21,1) và mật độ du lịch vừa phải (27.357 khách/km2, hạng 20). Thành phố này cũng đứng thứ 44 về mức độ căng thẳng trong đánh giá, thứ 34 về khí hậu và mức độ tìm kiếm giảm 16%, khiến trải nghiệm bớt đông đúc.

Melbourne (Australia) đứng thứ ba, nổi bật nhờ mật độ du lịch cực thấp - chỉ 1.265 khách/km2 (hạng 47), độ ẩm dễ chịu 52% và tỷ lệ tội phạm tương đối thấp. Mức độ tìm kiếm ở mức trung bình (hạng 35), giúp Melbourne vẫn giữ được không gian thoáng đãng và yên bình...

Các thành phố khác trong top 10 ít căng thẳng gồm Vienna (Áo), Sydney (Australia), Reykjavik (Iceland), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Ibiza (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong đó, Ibiza gây bất ngờ vì dù nổi tiếng là "thiên đường tiệc tùng", mật độ du khách chỉ 5.907 người/km2 (hạng 39), độ ẩm ở mức trung bình thấp (63%) và chỉ số tội phạm không quá cao. Điều này giúp Ibiza thoáng đãng hơn nhiều thành phố lớn châu Âu khác.