Hà Nội tung 80 sản phẩm du lịch dịp 2/9

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Hà Nội ra mắt "80 trải nghiệm không thể bỏ lỡ" như một "lời chào thân thiện" đến du khách.

2 cô gái chụp ảnh cờ đỏ sao vàng tại ngõ 150 Yên Phụ (phường Tây Hồ, Hà Nội), ngày 10/8. Ảnh: Châu Sa.

Ngày 13/8, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết thành phố sẽ giới thiệu bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sản phẩm chia thành 8 nhóm chủ đề:

Di sản - Văn hóa - Lịch sử

Sinh thái - Nghỉ dưỡng - Thiên nhiên

Ẩm thực - Mua sắm - Phố thị

Nghệ thuật - Đêm - Sáng tạo

Nông nghiệp - Làng nghề - Nông thôn mới

Giao thông - Metro - Đường sắt

Đường thủy

Hàng không

Đáng chú ý, nhóm Giao thông - Metro - Đường sắt gồm 14 trải nghiệm gắn với các phương tiện như: xích lô, xe điện, buýt 2 tầng, metro Cát Linh - Hà Đông, tàu hỏa nội đô, du thuyền sông Hồng…

"Chúng tôi sẽ đưa du khách trải nghiệm trong 'chuyển động' ở Hà Nội, gắn với các phương tiện du lịch, từ xích lô, xe điện, buýt 2 tầng, đến đường sắt trên cao metro tuyến Cát Linh - Hà Đông, tàu hỏa nội đô hay hành trình đường thủy dọc sông Hồng", ông Hiếu nói.

Mỗi phương tiện là một cách để cảm nhận nhịp đập thành phố khác nhau. "Hà Nội không đứng yên, Hà Nội luôn mời gọi bằng những cung đường mở", theo Phó giám đốc Sở Du lịch.

Hành khách chụp ảnh check-in tại các nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông, năm 2021. Ảnh: Ánh Hoàng, Phạm Thắng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, cho rằng tuyến metro có lợi thế về hạ tầng, kết nối nhiều điểm du lịch nhưng thiếu dịch vụ ẩm thực, lưu niệm và yếu tố văn hóa - lịch sử.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, gợi ý đưa chợ Hà Đông, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào hành trình; bổ sung sơ đồ, QR code, vé ưu đãi 1-3 ngày; kết nối với xe buýt, city tour.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, dịp 2/9 là cơ hội quảng bá metro trên cao - sản phẩm mới lạ với khách ngoại tỉnh. Ông đề xuất mở gian hàng làng nghề ngay tại ga, kết nối với xe đạp công cộng, tổ chức khảo sát cho hướng dẫn viên và đẩy mạnh truyền thông.

Hình phác thảo 3D đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" chạy qua cầu Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Đức Hiệp.

Ngoài ra, điểm nhấn khác của chuỗi sản phẩm là đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội - 5 Cửa Ô", kết hợp hoài niệm với ẩm thực, nghệ thuật Hà Nội, khởi hành 3 chuyến/ngày từ 19/8, dừng tại các điểm như Đền Đô (Bắc Ninh), cầu Long Biên.

Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, cho biết tỉnh muốn kết nối tàu với du lịch tâm linh, làng nghề, di sản Quan họ, thậm chí kéo dài tới Bắc Giang. Ông nhấn mạnh cần nghiên cứu nhu cầu khách để tạo nội dung trải nghiệm phong phú, giữ sức hút lâu dài.