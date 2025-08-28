Hà Nội vào cuộc giải quyết vấn đề điện thoại trong trường học

Trước thềm năm học mới 2025-2026, chiếc điện thoại di động trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh và thầy cô, khi nó gây xao nhãng và tiềm ẩn nguy cơ tiếp cận thông tin độc hại.

Không chỉ là công cụ hỗ trợ học tập, chiếc điện thoại còn gây ảnh hưởng đến hiệu quả học tập. Sau một kỳ nghỉ hè, một số trường đã cho học sinh trở lại làm quen với các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới.

Qua đó, giáo viên đã nhận thấy một thực trạng đáng lo ngại: nhiều học sinh có dấu hiệu không tập trung, lén lút lướt mạng xã hội, nhắn tin hay chơi điện tử trong lớp. Vấn đề này không chỉ diễn ra ở trường mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Nhiều phụ huynh than phiền rằng con cái sử dụng điện thoại quá mức, chơi game đến khuya, dẫn đến tình trạng uể oải, mất tập trung khi đi học. Khi bị bố mẹ thu điện thoại, con tỏ thái độ chống đối, gây căng thẳng trong gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hương Liêu, có con học lớp 6 và lớp 9 tại phường La Khê (Hà Nội), đã chia sẻ một câu chuyện đầy trăn trở: "Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ cần mua một chiếc điện thoại 'cục gạch' cho con để tiện liên lạc, nhưng sau đó, con xin một chiếc smartphone cũ của anh chị. Tôi đã đồng ý vì nghĩ nó sẽ hỗ trợ việc học. Nào ngờ, chiếc điện thoại ấy lại trở thành nguồn cơn của mọi rắc rối".

Chị Liêu kể lại nỗi lo không chỉ dừng lại ở việc con bị xao nhãng học tập. "Có hôm, con đi học về bỗng nói những câu từ thô tục, hoặc có những hành động lạ mà tôi không thể hiểu. Sau khi dò hỏi, tôi mới biết con được bạn bè cho xem các video thách thức nguy hiểm trên TikTok, hoặc các nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Dù ở nhà không có điện thoại riêng, con tôi vẫn thông thuộc mọi loại game, mọi 'hot trend' độc hại đang thịnh hành trong giới trẻ".

Câu chuyện của chị Liêu phản ánh nỗi lo chung của hàng nghìn phụ huynh. Khi công nghệ không được kiểm soát, nó sẽ trở thành mối hiểm họa tiềm tàng cho con cái ngay cả trong môi trường học đường.

Giải pháp quản lý đồng bộ từ các cấp

Để giải quyết vấn đề này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường học tăng cường quản lý nghiêm việc học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị thu phát sóng trong trường.

Lãnh đạo sở cho biết mục tiêu chính là nhằm tăng cường hiệu quả học tập và chất lượng dạy học. Đây không phải lần đầu tiên sở ra văn bản tương tự. Trước đó, vào tháng 11/2024, sở đã có văn bản hướng dẫn các trường quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này.

Theo quy định mới nhất, các trường sẽ thu điện thoại và thiết bị thu, phát sóng của học sinh trước khi vào tiết đầu tiên và gửi trả lại sau khi tan trường, tan lớp. Việc quản lý này được thực hiện theo từng lớp.

Tuy nhiên, quy định cũng linh hoạt trong trường hợp giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng điện thoại để phục vụ cho các tiết học, các em sẽ được phép mang vào lớp.

Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, vốn đã nêu rõ việc không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để học.

Đồng thời, bộ cũng nhấn mạnh việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp là để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định, nhưng bài giảng phải được thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng kêu gọi sự đồng hành của phụ huynh, đề nghị cha mẹ học sinh cùng nhắc nhở, quản lý con em sử dụng điện thoại di động đúng mục đích và quy định tại trường, lớp.

Hướng đến sự an toàn toàn diện

Cùng với việc thắt chặt quản lý điện thoại, Sở GD&ĐT Hà Nội còn chỉ đạo các trường học thực hiện nhiều biện pháp khác nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Các trường được yêu cầu công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng được phổ biến rộng rãi, với dịch vụ trực 24/24 và miễn phí cước cuộc gọi, tạo thêm một kênh hỗ trợ kịp thời cho trẻ em khi gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, sở còn phối hợp với cha mẹ học sinh cam kết không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi và bắt buộc 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.