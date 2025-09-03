Hà Nội vừa ghi nhận thêm 8 ổ dịch sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 77 phường, xã. So với tuần trước, số ca mắc tiếp tục tăng và có thêm các ổ dịch mới.

Khi có dấu hiệu bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, không tự ý điều trị tại nhà.

Cụ thể, trong tuần qua (từ ngày 22/8 đến ngày 29/8), toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp sốt xuất huyết (trong đó: Mỹ Đức 10 ca; Phú Xuyên, Từ Liêm 7 ca; Dân Hòa, Phượng Dực 5 ca; Hà Đông, Tây Hồ, Xuân Phương 4 ca...), không có ca không qua khỏi. So với tuần trước (145 ca, không có ca không qua khỏi), số mắc tăng thêm 5 trường hợp.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.220 ca mắc. Số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (2.549 ca). Tuy nhiên, bệnh nhân đã xuất hiện tại 120 phường, xã. Số mắc có xu hướng tăng, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp. Kết quả giám sát cho thấy chỉ số côn trùng ở mức nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết tại Từ Liêm, Phú Xuyên, Dân Hòa, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Bình Minh, Bát Tràng, Thanh Oai. Con số này tăng so với tuần trước (6 ổ dịch). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 47 ổ dịch, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động.

Sốt xuất huyết thường khởi phát với biểu hiện sốt cao, đột ngột, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Bệnh có thể chia thành hai mức độ:

Triệu chứng thường dễ nhầm với sốt virus, cảm cúm hoặc phát ban đỏ như sốt kèm đau mắt, nhức đầu, phát ban, đau xương, buồn nôn, đau khớp. Triệu chứng kéo dài 4 - 7 ngày.

Sốt xuất huyết thể nặng thường có biểu hiện xuất hiện các chấm xuất huyết ngoài da. Chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng. Xuất huyết âm đạo hoặc tiểu ra máu. Nôn ra máu, đi ngoài phân đen (xuất huyết nội tạng). Nôn nhiều, đau bụng, chân tay lạnh ẩm. Người bệnh mệt mỏi, li bì, choáng.

Khi chuyển sang thể nặng, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời. Nếu chậm trễ, có thể dẫn đến không qua khỏi hoặc để lại di chứng nặng nề.

Mặc dù đa số trường hợp có thể điều trị và chăm sóc tại nhà, nhưng khi người bệnh có các biểu hiện sau, cần đến bệnh viện ngay

Đau bụng dữ dội. Nôn ói liên tục

Chảy máu lợi, chảy máu chân răng

Nôn ra máu

Thở nhanh, khó thở

Mệt mỏi, bồn chồn, li bì

Một số trường hợp hạ thân nhiệt, ngủ vùi

Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, người dân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp sau

Đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần diệt lăng quăng (bọ gậy) bằng cách: thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; lật úp các dụng cụ không dùng; thay nước bình hoa; cho muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Thu gom và loại bỏ các vật liệu phế thải, chai lọ, lốp xe cũ, bẹ lá, hốc tre... không để đọng nước.

Ngủ màn, mặc quần áo dài để phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày.

Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường.

Tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cho người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên, đặc biệt là những người đã từng mắc bệnh.

Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, không tự ý điều trị tại nhà.