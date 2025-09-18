Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú

Thực hiện nghiêm túc việc công khai tổng số suất ăn, thực đơn, nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bếp ăn, căng tin trường học là những yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Suất ăn bán trú trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (Đoài Phương, Hà Nội). Ảnh: FBNT.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng văn hóa - xã hội các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm học 2025-2026.

Trong đó, sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính hàng ngày (tổng số suất ăn, số tiền thu - chi, chênh lệch trong ngày) và công khai thực đơn, nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bếp ăn, căng tin.

Nội dung công khai gồm danh mục nhà cung cấp thực phẩm, hợp đồng, giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm, thực đơn hàng ngày, lưu mẫu thức ăn, kết quả kiểm thực 3 bước và biên bản giao nhận thực phẩm.

Các trường niêm yết tại bảng tin, phòng ăn tập thể; treo mã QR ở vị trí thuận tiện để phụ huynh học sinh dễ dàng tra cứu thông tin bằng thiết bị điện tử; cập nhật trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội chính thống của nhà trường (nếu có).

"Khuyến khích nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác công khai, nhằm tăng tính minh bạch và tạo sự đồng thuận trong phụ huynh", văn bản nêu.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo về việc quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường. Theo đó, bếp ăn tập thể phải bảo đảm các điều kiện như thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều; có khu vực rửa tay, vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bảo đảm đủ nước sạch dùng cho ăn uống, chế biến theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, các đơn vị phải bảo đảm 100% thực phẩm có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các đơn vị chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh được công bố sản phẩm theo quy định, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất.

Về quy trình chế biến, bảo quản, các nhà trường cần thực hiện nghiêm quy trình “kiểm thực 3 bước”, gồm kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình chế biến, kiểm tra trước khi sử dụng; thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế.

Liên quan đến việc hợp đồng cung cấp suất ăn, dịch vụ, các nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn phải thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm; hợp đồng cần ghi rõ trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc cung cấp thực phẩm không bảo đảm; có biên bản giao nhận hàng ngày, lưu hồ sơ tối thiểu 12 tháng.

Mỗi nhà trường cần thành lập tổ, nhóm công tác về an toàn thực phẩm, do thủ trưởng đơn vị (hoặc phó thủ trưởng) làm tổ trưởng; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phối hợp với cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra thực phẩm đầu vào, giám sát khâu chế biến, lưu mẫu…

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình, nếu để xảy ra vi phạm, ngộ độc thực phẩm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nhà trường còn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, kiểm tra các đơn vị cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa), nguyên liệu, suất ăn bán trú cho học sinh.

Năm học 2025-2026, Hà Nội bắt đầu thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Nhóm 1 là các học sinh tiểu học đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Nhóm 2 là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).

Theo tính toán của thành phố, dự kiến kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong năm học 2025-2026 là hơn 3.060 tỷ đồng (trong đó, khối công lập là 2.824 tỷ đồng ; khối tư thục là 239 tỷ đồng ).

Tổng số học sinh tiểu học được hỗ trợ khoảng 768.000 em, gồm 707.720 em thuộc khối công lập và 60.270 em thuộc khối tư thục.