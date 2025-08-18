Hạ sốt sai, bệnh nhân sốt xuất huyết có thể trả giá đắt

Trong giai đoạn đầu, sốt xuất huyết thường gây sốt cao kéo dài. Nếu sử dụng thuốc hạ sốt không đúng cách, người bệnh có thể đối mặt với nhiều nguy cơ, biến chứng.

Paracetamol sẽ an toàn nếu dùng đúng liều: The Economic Times.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết trong những ngày đầu mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân thường sốt cao liên tục, gây khó chịu và lo lắng. Khi đó, việc sử dụng thuốc hạ sốt là cần thiết.

Trong số các lựa chọn, paracetamol được đánh giá là an toàn nếu dùng đúng liều. Ngược lại, sử dụng liều cao, đặc biệt ở bệnh nhân sốt xuất huyết có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, nghiêm trọng hơn so với các bệnh sốt thông thường.

Bác sĩ Phan Vĩnh Thọ cũng khuyến cáo rằng hai loại thuốc không nên sử dụng cho bệnh nhân sốt xuất huyết là aspirin và ibuprofen. Những thuốc này có nguy cơ làm tình trạng xuất huyết trở nên trầm trọng hơn, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người bệnh.

Trong mọi trường hợp, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, luôn khuyến nghị người bệnh khi sốt kéo dài kèm theo các triệu chứng nghi ngờ (xuất huyết dưới da, chảy máu bất thường...) nên đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý điều trị tại nhà.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 32 (4-10/8), toàn thành phố ghi nhận 2.271 ca mắc sốt xuất huyết. Các địa phương có số ca bệnh cao tập trung ở Bến Cát, Tân Hiệp và Củ Chi.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng ghi nhận623 trường hợp tay chân miệng trong cùng tuần, trong đó nhiều nhất tại Dĩ An, Bình Hưng Hòa và Nhà Bè.

Giới chuyên môn cảnh báo dịch sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo phòng bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây qua muỗi Aedes (Aedes aegypti và Aedes albopictus). Bệnh phổ biến ở môi trường khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới như Việt Nam, đặc biệt là vào mùa mưa khi truyền bệnh dễ lây lan. Có 4 chủng virus DENV‑1 đến DENV‑4, nhiễm một chủng sẽ tạo miễn dịch suốt đời với chủng đó, nhưng dễ nặng hơn nếu mắc chủng khác sau này.

Bệnh khởi phát bằng sốt cao bất ngờ (39-40 °C), thường kéo dài 3-5 ngày. Các triệu chứng thường gặp: đau đầu dữ dội (nhất là vùng sau mắt), đau cơ - khớp, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, phát ban.

Dấu hiệu bệnh trở nặng xuất hiện thường ngày thứ 3-7 của bệnh, khi sốt bắt đầu giảm “giả tưởng là hồi phục”, nhưng thực tế có thể đang bước vào giai đoạn nguy hiểm. Trường hợp nặng có thể tiến triển thành sốc sốt xuất huyết, với huyết áp nguy hiểm, suy đa tạng, chảy máu trầm trọng, thậm chí dẫn đến không qua khỏi nếu không xử lý kịp thời.