Hai anh em đột nhập nhà xưởng 'cuỗm' dây điện trị giá 70 triệu đồng

Việt và Bằng đột nhập nhà xưởng của một đơn vị kinh doanh trên địa bàn xã Hưng Nguyên (Nghệ An) để lấy trộm nhiều cuộn dây điện trị giá 70 triệu đồng.

Ngày 9/9, Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết bắt giữ Nguyễn Quang Việt (SN 2001) và Nguyễn Hữu Bằng (SN 2003) trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào ngày 6/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được đơn trình báo của một đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc, bị kẻ gian đã lợi dụng sơ hở, đột nhập vào nhà xưởng của doanh nghiệp này lấy trộm 44 cuộn dây điện các loại, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Hữu Bằng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Hữu Bằng đã gây ra vụ việc trên. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ được toàn bộ tài sản, trao trả cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Việt khai, trước đây đối tượng từng làm việc tại nhà xưởng của doanh nghiệp trên, nên biết ở đó có nhiều cuộn dây điện có giá trị về kinh tế.

Để có tiền tiêu xài, Việt rủ em trai là Bằng tối ngày 5/9 đột nhập nhà xưởng để lấy trộm 44 cuộn dây điện rồi bỏ trốn.