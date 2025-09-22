Hai anh em ở Lào Cai tử vong vì bị trụ cổng trường đè trúng

Bất ngờ bị trụ cổng trường đè trúng, một em tử vong tại chỗ, một em được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một bên trụ cổng trường bị sập khiến hai cháu nhỏ tử vong. Ảnh: FBNT.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 19/9 trên địa bàn xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai. Theo Báo Lào Cai, nạn nhân trong vụ việc này là em B.P.L. (sinh năm 2017) và B.P.T. (sinh năm 2020). Hai em đều là con của một gia đình sống tại thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, L. và P. đến chơi tại khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Cả hai đã trèo, đu vào cổng sắt và bất ngờ bị một bên trụ cổng trường đè lên người. Kết quả, một em tử vong tại chỗ, một em được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy và chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt kịp thời, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục. Hiện, chính quyền xã đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình hai cháu nhỏ tử vong trong vụ việc. Ảnh: Báo Lào Cai.

Vào chiều 19/9, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, cũng đã tới thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình hai cháu bé thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Thay mặt Ban Vận động cứu trợ tỉnh, bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình (25 triệu đồng cho mỗi cháu). Đoàn thăm hỏi đã thắp hương, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời động viên gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua đau thương để sớm ổn định cuộc sống.