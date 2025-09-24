Hai ‘bóng hồng’ nhận án chung thân vì vận chuyển gần 30 kg ma tuý

Hai bị cáo Nguyễn Yến Nhi và Trần Thị Thanh Dung trong đường dây vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa vào TPHCM vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử trực tuyến bị cáo Nguyễn Yến Nhi (SN 2005, trú tại phường Hải Dương, TP. Hải Phòng) và Trần Thị Thanh Dung (SN 1982, trú phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Dung còn bị truy tố thêm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.



Bị cáo Nhi và Dung tại phiên toà.

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2024, Nhi nhận vận chuyển thuê gần 30kg ma túy (gồm hơn 15,3kg Ketamine; hơn 13,8 kg Heroin; 0,45kg Methamphetamine và gần 1,7kg Nimetazepam) cho một người đàn ông tên Trần Đức Hưng (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Sau đó, Dung tiếp nhận số ma túy từ Nhi, thực hiện việc vận chuyển để giao cho người khác tại TPHCM. Cùng ngày, khi cả hai làm thủ tục nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi của Nhi và Dung đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, hành vi của Dung còn vi phạm quy định quản lý về công tác xuất nhập cảnh nên phải chịu trách nhiệm hình sự bổ sung.

HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Nhi và Dung án chung thân.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Yến Nhi mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trần Thị Thanh Dung cùng mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Tổng mức hình phạt là tù chung thân.

Đối với các lời khai liên quan đến người đàn ông tên Trần Đức Hưng, người tên Hiếu Béo và một nam thanh niên quốc tịch Lào, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa đủ cơ sở xử lý; khi làm rõ sẽ tiếp tục xem xét.