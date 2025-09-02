Hai cái tên được khán giả tìm kiếm sau khi xem lễ diễu binh 'nét căng'

Sau khi những góc máy “tuyệt đối điện ảnh” trong lễ diễu binh A80 của VTV gây ấn tượng, khán giả liên tục nhắc đến quay phim Lê Bảo Hân và chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức.

Hậu trường cú máy 180 độ, lướt ngang qua các khối diễu binh Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.

"Tuyệt đối điện ảnh", "Những cú máy 180 độ ấn tượng", "Đã đủ trầm trồ"... là những bình luận của khán giả về chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV vào sáng 2/9.



Nhiều người đã dành lời khen, sự thán phục cho mức độ đầu tư, tâm huyết của ê-kíp đài truyền hình. Trong số đó, dân mạng nhắc đến và tìm kiếm nhiều về Lê Bảo Hân và Trương Huyền Đức - hai nhân tố đặc biệt được cho góp phần tạo nên thành công chung này.

Tác giả của cú máy 180 độ

Tối 2/9, Lê Bảo Hân chia sẻ clip ghi lại cảnh anh tác nghiệp tại sự kiện A80 và cho biết sẽ sớm đăng tải hết các khoảnh khắc hậu trường tại đại lễ, trước khi bắt tay vào dự án tiếp theo. Clip này nhanh chóng nhận về gần 10.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy 30 phút lên sóng. Bên dưới, người dùng mạng xã hội tiếp tục trầm trồ với những cú máy mượt mà của anh.

Trước đó, anh cũng đã đăng một clip, hình ảnh hậu trường ở buổi tổng duyệt diễu binh và nhận về nhiều sự quan tâm. "Cả đời làm nghề của mình 'Freelance' chưa bao giờ dám nghĩ được Nhà nước mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế", anh viết trên trang cá nhân.

Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ hình ảnh tác nghiệp tại sự kiện A80. Ảnh: Lê Bảo Hân/Facebook.

Chia sẻ thêm về quá trình làm việc, anh cho biết trong buổi hợp luyện đầu tiên mình ra Quảng trường Ba Đình (ngày 24/8), chưa ai biết Trinity - một thiết bị quay chuyên dụng - có thể khai thác được những góc máy nào, cũng không rõ người quay có được phép chạy cắt ngang đoàn xe tăng hay khối diễu binh không. Ngoài ra, quy định an toàn chỉ cho phép steadicam - thiết bị hỗ trợ quay phim - hoạt động trong phạm vi 30 m nên góc máy bị hạn chế khá nhiều.

Trong giới làm phim, cái tên Lê Bảo Hân từ lâu đã trở thành “bảo chứng” cho những khung hình ổn định, mượt mà và giàu cảm xúc. Anh được biết đến rộng rãi với biệt danh Steadihan, gắn liền với khả năng làm chủ steadicam.

Hơn 17 năm gắn bó với nghề, trong đó 15 năm cộng tác cùng HKFilm, anh đã góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn. Quay phim này từng phụ trách steadicam cho phim Mai của Trấn Thành, nổi bật với cảnh one shot đánh nhau trong tiệm massage; hay những trường đoạn hành động, võ thuật trong phim Đất rừng phương Nam. Ngoài điện ảnh, anh còn là gương mặt quen thuộc ở nhiều TVC quảng cáo, từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP và tham gia sản xuất cho Vietnam’s Next Top Model 2025.

Sự nghiệp của Lê Bảo Hân được đồng nghiệp đánh giá là kết quả của quá trình rèn luyện thể lực bền bỉ, kiên nhẫn với nghề và đầu tư nghiêm túc vào thiết bị. Những cảnh quay của anh thường được khán giả khen ngợi là “tuyệt đối điện ảnh”, “lia máy như vẽ bằng compa”.

Điều kiện thời tiết và chất lượng hình ảnh

Bên cạnh Lê Bảo Hân, cộng đồng mạng những ngày qua cũng lan truyền mạnh mẽ bài viết của anh Trương Huyền Đức, người đã hé lộ nhiều hình ảnh hậu trường bên trong phòng điều khiển kỹ thuật.

Anh Đức vốn là gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật, được biết đến với vai trò chuyên gia đồ họa. Trước đây, anh từng đảm nhận vị trí giám đốc mỹ thuật trong phim Hồn Papa Da Con Gái và giám đốc kỹ thuật trong bộ phim Mắt Biếc.

Tại lễ diễu binh A80, anh phụ trách phần chất lượng hình ảnh và màu sắc phát sóng trên truyền hình. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ rằng trong điều kiện ánh sáng ngược hoặc thời tiết bất lợi, nhiệm vụ của mình là điều chỉnh để hình ảnh luôn hài hòa, sắc nét và đẹp mắt khi lên sóng.

Chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức chia sẻ hình ảnh hậu trường của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Ảnh: Duc. Truong Huyen/Facebook.

Sau lễ diễu binh sáng 2/9, anh tiết lộ trên trang cá nhân: “Bật mí hai góc quay từng là hai góc đẹp nhất của hôm diễn tập và hoàn toàn 'phế' trong điều kiện thời tiết sáng nay, để mọi người hiểu sáng nay thử thách cỡ nào. Chứ mọi người nói điều kiện thời tiết hôm nay đẹp thì nó chỉ đẹp trên camera thôi ạ. Toàn bộ anh em camera và xe màu đã VJ hình ảnh liên tục không nghỉ giây nào.”

Ngoài hai gương mặt đang được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, đội ngũ kỹ thuật và ê-kíp của VTV, VFC cũng nhận được đánh giá cao, góp phần tạo nên một chương trình trực tiếp trọn vẹn, hoành tráng và giàu cảm xúc cho người xem.

Tổng đạo diễn chương trình Bùi Thái Dương (Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí, VTV) nói về quá trình chuẩn bị: "Chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm từ các chương trình trực tiếp diễu binh ở một số quốc gia, xây dựng phương án với hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu và một Booth trung tâm; đồng thời bổ sung các thiết bị đặc biệt như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… để tạo góc nhìn đa chiều hơn cho các khối người, khối xe và toàn thể Lễ diễu binh, diễu hành".