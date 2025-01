Hai cặp đôi tài sắc khuấy đảo màn ảnh Việt dịp Tết 2025

“Bộ tứ báo thủ” và “Yêu nhầm bạn thân” đều đem đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc cho khán giả Việt vào dịp Tết 2025.

Tết 2025, khán giả yêu phim Việt có dịp chứng kiến màn “so găng” giữa 2 cặp đôi tài sắc là Tiểu Vy - Quốc Anh trong Bộ tứ báo thủ và Kaity Nguyễn - Trần Ngọc Vàng trong Yêu nhầm bạn thân. Cả 2 bộ phim đều mang đến những thông điệp sâu lắng về tình yêu.

Bộ tứ báo thủ và Yêu nhầm bạn thân hứa hẹn khuấy đảo phòng vé Việt dịp Tết 2025.

Ở Bộ tứ báo thủ, Quỳnh Anh (Tiểu Vy) và Quốc Anh (Quốc Anh) là cặp đôi đã bên nhau 6 năm. Họ đã trải qua nhiều cung bậc tình yêu từ những rung động và nồng nhiệt ban đầu đến sự thân thuộc khi đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Dần dà, sự thân quen trở thành nhàm chán, luôn ở bên nhưng tâm hồn lại dần đẩy nhau ra xa.

Dưới tác động của “bộ tứ báo thủ” là họ hàng và bạn thân của Quỳnh Anh, cũng như sự xuất hiện của Karen (Kỳ Duyên) - đối tác làm ăn của Quốc Anh, cặp đôi bắt buộc phải đối diện những vấn đề đã bị ngó lơ từ lâu để cứu vãn một chuyện tình đẹp.

Bộ tứ báo thủ là hành trình cứu vãn chuyện tình đẹp của Quỳnh Anh và Quốc Anh.

Trong khi đó, Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) đã ở bên nhau hơn 10 năm nhưng lại không phải với tư cách người yêu. Cụm từ “bạn thân nhất” đã gắn kết nhưng cũng khóa chặt họ trong một vùng xám, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Bảo Toàn biết mình luôn dành cho Bình An một tình cảm âm ỉ như than hồng, nhưng bất cứ khi nào anh định tiến lên thì cô lại rơi vào mối quan hệ mới. Sâu thẳm bên trong, Bình An cũng đoán biết được cảm xúc của 2 người. Song, cô sợ nếu tiến thêm một bước, biết đâu mình lại đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn. Họ trở nên quen thuộc với nhau đến từng cử chỉ, hành động, nhưng lại không có tư cách để giận hờn hay ghen tuông.

Bình An và Bảo Toàn bị khóa chặt trong mối quan hệ “bạn thân nhất” suốt hơn 10 năm.

Dù yếu tố nhan sắc của cả 2 cặp đôi được chú ý ngay khi vừa xuất hiện, nhưng sự phối hợp ăn ý mới làm nên những câu chuyện chạm đến trái tim người xem.

Quốc Anh và Tiểu Vy chạm vào những băn khoăn, trăn trở của các cặp đôi đã bên nhau quá nhiều năm. Quốc Anh hết mình gồng gánh để lo cho cuộc sống mà quên đi việc chia sẻ và đối thoại với bạn gái. Quỳnh Anh lại quá tập trung vào bạn trai mà bỏ quên việc phát triển bản thân. Hệ quả là cô đánh mất chính mình trong mối quan hệ bản thân trân quý nhất.

Nét diễn tự nhiên của Tiểu Vy kết hợp với vẻ trầm ổn của Quốc Anh nhấn mạnh đối trọng giữa 2 nhân vật chính. Điều này khiến khán giả vỡ òa khi Quốc Anh đã biết mở lòng, mềm mỏng hơn, còn Quỳnh Anh nỗ lực đi tìm lại bản sắc riêng, trưởng thành và chín chắn hơn.

Với Yêu nhầm bạn thân, tương tác thân mật, đôi khi có phần bỗ bã của Bình An và Bảo Toàn thuyết phục người xem tin vào tình bạn 10 năm của họ. Song, trong nhiều khoảnh khắc, khi không ép mình chúc phúc cho người kia, họ lại thể hiện được cảm xúc âm ỉ giấu kín vào những cử chỉ ngượng ngùng.

Cặp đôi trong Yêu nhầm bạn thân có nhiều tương tác, cử chỉ thân mật.

Sau Yêu nhầm bạn thân, Trần Ngọc Vàng hứa hẹn là ứng viên sáng cho các vai nam chính thư sinh và si tình. Là một diễn viên mới so với kinh nghiệm của Kaity Nguyễn và Thanh Sơn (vai Vũ Trần - người yêu của Bình An), nhưng Vàng hiếm khi bị lép vế, mà phối hợp ăn ý cùng “ngọc nữ” Kaity.

Cũng là thân quen, nhưng vấn đề của Bình An và Bảo Toàn nằm ở chỗ họ không dám đánh đổi sự thân thuộc để lấy một lần dám dũng cảm, tiến bước về phía mình thật sự rung động. Tương tự hành trình “truy vết” bạn trai Vũ Trần khắp Việt Nam, đi qua rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, nhưng Bình An có thật sự cảm nhận vẻ đẹp của những nơi ấy thay vì mải mê trong nghi ngờ? Đã bao giờ cô tạm dừng theo đuổi tình yêu để nhìn lại thứ mình hằng tìm kiếm luôn ở ngay bên cạnh?

Hài hước nhưng vẫn “chạm” là nhận xét chung của khán giả về 2 câu chuyện tình yêu trên màn ảnh Việt Tết này.

Là 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm chung của 4 con người trên là cần đối diện với lòng mình, thẳng thắn giao tiếp, dũng cảm chấp nhận rủi ro để chạm đến hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu nhầm bạn thân và Bộ tứ báo thủ đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.