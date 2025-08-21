Hai chị em nhỏ bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ

Hai chị em 5 và 13 tuổi bị cha ruột phóng hỏa trong phòng trọ ở Tây Ninh đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tiên lượng bé trai rất xấu.

Hai bệnh nhi đang đươc điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Rạng sáng 17/8, căn phòng trọ nhỏ ở tỉnh Tây Ninh bùng lên ngọn lửa dữ, khiến hai chị em C.N.Q.G. (13 tuổi) và em trai C.N.B.L. (5 tuổi) bị bỏng nặng. Người cha ruột được cho là đã phóng hỏa, sau đó tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Bé trai 5 tuổi bỏng 70-75% diện tích cơ thể, hơi thở ngắt quãng, mạch yếu dần và phải thở máy để duy trì sự sống. Bé gái 13 tuổi bỏng khoảng 45-50%, đường thở tổn thương nặng, nhịp tim tăng cao bất thường tới 160 lần mỗi phút.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 21/8, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi 5 tuổi tiên lượng dè dặt, khả năng không qua khỏi rất cao, trong khi bệnh nhi 13 tuổi cũng đang trong tình trạng nặng, cần được hồi sức tích cực liên tục.

Đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực để duy trì sự sống cho cả hai. Các em phải thở máy, truyền dịch và được theo dõi chặt chẽ về hô hấp, tuần hoàn. Con đường hồi phục phía trước được đánh giá rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và sự chăm sóc đặc biệt.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại Tây Ninh, hai trẻ em bị phóng hỏa bởi cha ruột, hiện gây chú ý và được dư luận quan tâm.