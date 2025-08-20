Hai chị em ở TP.HCM vô tình ăn kẹo chứa cần sa

Hai chị em ở TP.HCM nguy kịch sau khi ăn kẹo dẻo không nhãn mác, xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, hoảng loạn và phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhi bị ngộ độc kẹo cần sa đang được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Anh Triết, Phó phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân, gồm bé gái 9 tuổi và chị gái 22 tuổi, trong tình trạng hoảng loạn, nghi do ngộ độc sau khi ăn kẹo không có bao bì, nhãn mác. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa).

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm có chứa chất kích thích. Hai bệnh nhân được xử trí bằng các biện pháp cấp cứu, ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm, điều trị triệu chứng và theo dõi sát diễn tiến. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe cả hai đã ổn định, tỉnh táo, hết triệu chứng và được chuyển khoa Nhi, khoa Nội Tiêu hóa để tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Anh Triết, Phó phòng Quản lý Chất lượng, cho biết theo lời người nhà, túi thực phẩm được một người quen mang từ nước ngoài về, trong đó có nhiều loại bánh kẹo.

Hai bệnh nhân ăn kẹo dẻo đựng trong túi zipper không nhãn mác. Khoảng 30 phút sau, cả hai xuất hiện chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động.

Bác sĩ Triết thông tin thêm bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thực phẩm nhưng đây là lần đầu có bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất gây nghiện.

Ngộ độc cần sa có thể dẫn đến ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê kéo dài đến 36 giờ, loạn nhịp tim, rối loạn huyết áp, suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Triết cảnh báo những loại kẹo “3 không”, gồm không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng thường chứa nhiều phụ gia, phẩm màu độc hại. Trẻ nhỏ sử dụng có nguy cơ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, và về lâu dài có thể gây béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa.

Từ vụ việc, bác sĩ Triết khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ ăn bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Một số loại thực phẩm “lạ” có thể chứa chất kích thích nguy hiểm, dẫn tới rối loạn tâm thần hoặc ngộ độc nặng.

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi ăn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Phụ huynh không tự ý gây nôn vì có thể khiến trẻ nghẹn sặc, khó thở hoặc tổn thương đường tiêu hóa.