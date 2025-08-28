Hai chị em ruột cùng khoác áo lính, tham gia diễu binh A80

Chuẩn bị tới ngày lễ lớn của dân tộc, Thu Hà xúc động khi cùng em gái khoác áo lính, sánh bước trên đội hình diễu binh - điều cô từng chỉ thấy trong những trang sách tuổi thơ.

Hai chị em Trần Thị Thu Hà và Trần Thị Bích Ngọc cùng sải bước trong ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: An Ngọc.

Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, giữa hàng vạn ánh mắt dõi theo, hai chị em ruột cùng khoác màu áo lính, sải bước hiên ngang trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm.

Đó là Thượng úy QNCN Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1997), điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và em gái - Thiếu úy QNCN Trần Thị Bích Ngọc (sinh năm 2001), giảng viên Bộ môn Sinh học - Di truyền y học, Học viện Quân y, trong đội hình khối Quân nhạc A80.

Sợi dây vô hình nơi hàng vạn bước chân

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Phú Thọ, hai chị em Hà và Ngọc được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự gắn bó và niềm tin son sắt với Tổ quốc. Mỗi người chọn một con đường riêng: Thu Hà gắn bó với phòng cấp cứu - nơi sự sống của bệnh nhân tính bằng từng giây, còn Bích Ngọc theo đuổi khoa học di truyền và giảng dạy tại Học viện Quân y.

Suốt 4 tháng tập luyện trong cái nắng hè oi ả, hai chị em cùng đồng đội miệt mài rèn bước chân, giọng hô, động tác diễu hành. Những giờ đổ mồ hôi, những đôi chân rát bỏng… tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày Quốc khánh trọng đại.

"Khoảnh khắc cùng em gái sải bước dưới lá cờ đỏ sao vàng, giữa không khí thiêng liêng của ngày Tổ quốc độc lập, đó là giây phút chúng tôi sẽ nhớ mãi trong đời", Thượng úy Thu Hà xúc động chia sẻ.

Trong hàng ngũ hàng vạn người, chẳng ai nhận ra hai chị em đang cùng hiện diện. Nhưng với họ, có một sợi dây vô hình gắn kết là ánh mắt tin tưởng, nụ cười động viên và niềm tự hào chung khi cùng góp mặt trong sự kiện lịch sử.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Khối nữ Quân nhạc trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thuận Thắng, Văn Nguyện.

Tình chị em ruột thịt, hòa cùng tình yêu Tổ quốc, đã tạo nên sức mạnh tinh thần lớn lao, tiếp thêm ý chí để cả hai vượt qua những ngày tập luyện gian khổ, Thiếu uý QNCN Trần Thị Bích Ngọc, nói. "Chúng em nghĩ ngay đến Bác Hồ, đến khoảnh khắc Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và những thế hệ cha ông đã hy sinh. Niềm tự hào ấy xen lẫn trách nhiệm phải sống, cống hiến xứng đáng".

Vợ chồng Thượng uý QNCN Trần Thị Thu Hà. Ảnh: An Ngọc.

Với gia đình, đặc biệt là người chồng - Thượng úy Phan Trọng Quang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc - sự hiện diện của Thu Hà trong đội hình diễu binh là niềm tự hào lớn lao.

Chứng kiến vợ hiên ngang sải bước trong màu áo xanh gìn giữ hòa bình, anh Quang chia sẻ: "Tôi hiểu suốt quá trình tập luyện, Hà và đồng đội đã phải nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi luôn tự nhủ, gia đình sẽ là hậu phương vững chắc, là điểm tựa để cô ấy yên tâm cống hiến".

Khi tình thân hòa cùng nhịp quân hành

Tình chị em vốn đã là sợi dây gắn kết thiêng liêng, nay càng thêm bền chặt khi cả hai cùng bước đi trên con đường binh nghiệp. Ngoài đời thường, Ngọc vẫn tìm đến chị để thủ thỉ chuyện học tập, công việc, cuộc sống; còn trong môi trường quân ngũ, họ trở thành đồng chí, đồng đội, sát cánh trong những nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Trong giây phút chuẩn bị cho lễ diễu hành, diễu binh trọng đại, Thu Hà không giấu nổi xúc động: "Ngày nhỏ, tôi từng đọc sách thấy cảnh anh đi bộ đội, em theo quân y; chị ở tiền tuyến, em ở hậu phương. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là câu chuyện của thế hệ trước. Không ngờ hôm nay, trong ngày lễ lớn của dân tộc, chính hai chị em mình cũng được cùng khoác áo lính, cùng góp phần nhỏ bé để làm nên một đội hình trang nghiêm như thế".

Đối với Thượng tá, BSCKII Nguyễn Thái Cường, Chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hình ảnh người học trò trong đội ngũ diễu binh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Ông chia sẻ, Thu Hà vốn là một điều dưỡng viên giàu trách nhiệm, tận tụy với người bệnh, luôn giữ bình tĩnh và bản lĩnh trong môi trường cấp cứu áp lực cao.

Thời gian công tác tại bệnh viện, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành nhiều thời gian, công sức tập luyện để có những bước chân thật đều, thật đẹp trong ngày hội lớn. "Điều đó cho thấy ý chí, nghị lực và tinh thần kỷ luật của Hà. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương sáng để đồng nghiệp, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng trẻ học tập", ông nhấn mạnh.