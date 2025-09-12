Hai cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ bị xét xử ở Hà Nội

28 cựu thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên THADS, luật sư, lao động tự do bị VKSND Tối cao truy tố ra trước TAND Hà Nội để xét xét xử về các tội "Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".

Ngày 12/9, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án chạy án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử, đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử

Trong số các bị can có ông: Phạm Việt Cường (51 tuổi) và Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), đều là cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk; Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Riêng ông Thạnh còn bị truy tố thêm tội "Môi giới hối lộ".

Bị can Phạm Tấn Hoàng.

Các bị can: Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Huy Cẩn (40 tuổi), cựu thẩm phán, cựu phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Trịnh Ninh Bình (48 tuổi), cựu Trưởng Phòng giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Tô Thành Trung (49 tuổi), cựu chấp hành viên, Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk; Bùi Thị Phương (43 tuổi), cựu thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh cũ, tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 10 bị can khác bị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Còn ở nhóm tội "Đưa hối lộ", Viện Kiểm sát truy tố các bị can: Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai; Dương Anh Sơn (51 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, cùng một Kiểm sát viên, luật sư và người lao động tự do như bị can Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, ở tỉnh Lào Cai)…

Đưa hối lộ nhiều lần, xảy ra tại nhiều địa phương

Theo cáo trạng, tháng 3/2022-5/2024, 28 bị can đưa, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng , để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn...

Như ông Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Bị can Phạm Việt Cường.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án, thẩm phán, đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Ông Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng xác định bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Đây là bị can môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương (44 tuổi), cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối hộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Điển hình, bà Phương đã nhận 300 triệu đồng của chị em bà K.T.L. (ở Gia Lai) để giúp tác động, giảm án tù cho hai con trai của bà L. trong một vụ án giết người.

Sau đó, bà Phương tiếp tục nhận 300 triệu đồng của chính bà L. để giúp bà này được hưởng án treo liên quan một vụ đánh bạc xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Ngoài 28 bị can trên, trong kết luận, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều người liên quan khác.