Hai đối tượng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy

  • Chủ nhật, 21/9/2025 10:28 (GMT+7)
Công an xã Sơn Thủy (tỉnh Tuyên Quang) vừa bắt giữ Lý Trung Kiên (SN 2004) và Dương Văn Thái (SN 2000). Hai đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn ở Tuyên Quang và Phú Thọ.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 18/9, trong lúc tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Sơn Thủy phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ phương tiện.

Đối tượng Lý Trung Kiên (SN 2004, trú tại xã Sơn Dương, Tuyên Quang) và Dương Văn Thái (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ). Ảnh: CAT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ danh tính các đối tượng là Lý Trung Kiên (SN 2004, trú tại xã Sơn Dương, Tuyên Quang) và Dương Văn Thái (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã thực hiện trên 30 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn ở Tuyên Quang và Phú Thọ.

Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CAT

Thủ đoạn của nhóm này là đi dọc các tuyến đường vắng, khu dân cư, lợi dụng sơ hở của người dân để phá khóa, trộm xe rồi nhanh chóng đưa đi tiêu thụ.

Vụ việc hiện được Công an xã Sơn Thủy bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 20/9, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp đến chúc mừng và trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Sơn Thủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. UBND xã Sơn Thủy cũng trao Giấy khen cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đức Anh/Tiền Phong

