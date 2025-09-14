Hai đứa trẻ tử vong vì 1.000 vết đốt của ong bắp cày

Theo điều tra của cơ quan chức năng Trung Quốc, người anh 7 tuổi bị ong bắp cày đốt 300 vết, trong khi em gái 2 tuổi chịu 700 vết đốt. Cả hai đã qua đời sau vụ việc.

Hai anh em tử vong vì ong bắp cày đốt. Ảnh: Handout.

Theo The Paper, vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 28/6 tại ngôi làng thuộc huyện Muding, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Nạn nhân bị đàn ong bắp cày tấn công là bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi.

Bố mẹ đi làm ăn xa, hai đứa trẻ được ông bà chăm sóc. Vào ngày định mệnh, bà nội đã dắt theo hai cháu cùng đi làm ở cánh đồng ngô. Sau đó, hai em bé tự chơi ở một rừng thông gần đó.

Tiếng kêu la thảm thiết của hai đứa trẻ được một dân làng nghe thấy đầu tiên và người này lập tức chạy đến kiểm tra. Dân làng nhanh chóng báo tin cho người thân của các em.

Bà nội vội vã chạy đến nơi, đưa người anh đến nơi an toàn rồi quay lại đón cháu gái. Khi xe cứu thương đến, bé gái được phát hiện đã bất tỉnh do bị thương nặng. Bé trai được đưa đến bệnh viện, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không may đã qua đời vào ngày hôm sau.

Vết đốt của ong bắp cày có thể gây tử vong. Ảnh: Handout.

Người bà cũng phải nằm viện một tuần do bị ong bắp cày đốt.

Ngày hôm sau, cha mẹ của những đứa trẻ trở về nhà và đau xót khi cả hai đứa còn đều không còn. "Hai con tôi bị đốt khắp người, đầu, tay, chân, lưng và bụng. Không một chỗ nào trên người chúng còn lành lặn", người cha họ Yang nói với truyền thông.

Các chuyên gia pháp y sau đó báo cáo rằng người anh trai đã bị đốt hơn 300 vết, và em gái cậu phải chịu tới 700 lần đốt.

Theo phát hiện của cơ quan lâm nghiệp, cảnh sát địa phương xác định loài ong bắp cày này là Vespa velutina nigrithorax, thường được gọi là ong bắp cày chân vàng. Đàn ong được nuôi bởi một người nông dân họ Li - người đã bị giam giữ một tuần vì tội ngộ sát nhưng sau đó được tại ngoại trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.

Li đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40.000 nhân dân tệ ( 5.600 USD ), đồng thời tuyên bố ông ta không còn tiền để trả nữa.

Li cho biết đã đầu tư 50.000 nhân dân tệ vào việc nuôi ong bắp cày để bán nhộng, một loại đặc sản địa phương. Ông nói đã nuôi ong bắp cày trong hai năm qua mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước đó.

Sau cái chết thương tâm của những đứa trẻ, Li đã tiêu hủy toàn bộ đàn ong.

Cơ quan lâm nghiệp của quận tiết lộ rằng Li đã không khai báo loài ong mà ông đang nuôi theo quy định của địa phương. Để ứng phó với sự cố này, chính quyền đã tiến hành kiểm tra mọi hoạt động nuôi ong trong khu vực và ban hành lệnh cấm nuôi ong bắp cày chân vàng.