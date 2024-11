Hai giám đốc ở Quảng Bình bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 giám đốc doanh nghiệp trong 2 vụ án hình sự do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tối 13/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này có các quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giám đốc doanh nghiệp do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình. Cán bộ công an đang lấy lời khai của Võ Văn Thế. Ảnh: Ngô Quang Văn/CA Quảng Bình. Tại vụ án thứ nhất, người bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Võ Văn Thế (SN 1960, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh). Theo điều tra của cơ quan Công an, Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh được cấp phép xây dựng tổng hợp, khai thác khoáng sản… và trực tiếp khai thác đá vôi xây dựng tại Mỏ đá Lèn Khe Dây (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh). Từ năm 2021 đến năm 2023, Võ Văn Thế với cương vị là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh có hành vi khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép khối lượng 87.000 m3, gây ra thiệt hại về tài sản (khoáng sản) của Nhà nước với trị giá hơn 9,5 tỷ đồng . Ngô Đình Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngô Quang Văn/CA Quảng Bình. Tại vụ án thứ hai, người bị khởi tố là Ngô Đình Khánh (SN 1993, trú xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo điều tra của cơ quan Công an, với vai trò là giám đốc điều hành mỏ đá tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) từ năm 2022 đến năm 2023, Ngô Đình Khánh trực tiếp điều hành công nhân khai thác khoáng sản vượt phạm vi mỏ được cấp phép với khối lượng khoáng sản khai thác là hơn 83.000 m3, với tổng giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép là hơn 11,5 tỷ đồng . Sách về Pháp luật Cuốn sách "Hỏi - đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" gồm 87 câu hỏi và trả lời được biên soạn dưới hình thức tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân cũng như cập nhật các danh mục văn bản quy phạm pháp luật.

https://vtcnews.vn/khai-thac-khoang-san-vuot-pham-vi-cap-phep-2-giam-doc-o-quang-binh-bi-khoi-to-ar907221.html