Hai hoa khôi bóng chuyền Việt Nam sau khi cưới chồng thiếu gia

Hôn lễ của Việt Hương và Vương Anh diễn ra vào tháng 9/2024 từng thu hút sự chú ý bởi độ đầu tư chỉn chu. Chồng cô là sĩ quan công an và được biết đến là "thiếu gia phố núi" khi gia đình sở hữu biệt thự bạc tỷ tại Sơn La. Cặp đôi thực hiện tới 5 bộ ảnh cưới ở nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức tiệc cưới trong không gian sang trọng tại khách sạn lớn. Ảnh: @viethuongg08/Instagram.