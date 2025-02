Hai khách sạn Việt lọt top tốt nhất thế giới 2025

Forbes Travel Guide 2025 vừa công bố danh sách khách sạn tốt nhất thế giới 2025, trong đó Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam) và Capella Hanoi (Hà Nội) được chấm 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam) sở hữu kiến trúc độc đáo, ẩn mình dưới hàng nghìn cây dừa xanh mát. Ảnh: FRTNH.

Tại buổi lễ trao giải Star Awards diễn ra hôm 12/2, cẩm nang du lịch Mỹ Forbes Travel Guide công bố danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới 2025. Việt Nam có 6 đại diện "góp mặt" trong danh sách, 2 khách sạn được chấm 5 sao và 4 cơ sở lưu trú khác đạt 4 sao.

Giải thưởng Star Awards thường niên của Forbes Travel Guide tôn vinh những dịch vụ khách sạn tốt nhất trên toàn cầu. Năm nay, giải thưởng vinh danh 2.187 cơ sở lưu trú trên 90 quốc gia, trong đó có 350 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được đánh giá 5 sao.

Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất Forbes Travel Guide dành cho những cơ sở lưu trú "xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi tối tân".

Four Seasons Resort The Nam Hai khẳng định vị thế của mình khi 3 năm liên tiếp có mặt trong danh sách này. Tọa lạc trên một khu đất rộng 35 hecta dọc bãi biển Hà My (Điện Bàn, Quảng Nam), khu nghỉ dưỡng được ví như là nơi trú ẩn bình dị trên bãi biển cát trắng hoang sơ cho những ai muốn trốn khỏi sự nhộn nhịp của thành phố biển Đà Nẵng hay phố cổ Hội An lung linh đèn lồng.

Four Seasons Resort The Nam Hai sở hữu các hạng phòng phân khúc biệt thự riêng tư. Ảnh: FRTNH.

Khách sạn có vị trí độc đáo, mở ra cánh cửa để du khách tham quan 3 di sản được UNESCO công nhận ở miền Trung Việt Nam như cố đô Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Khu nghỉ dưỡng có 100 biệt thự với lối thiết kế kết hợp khéo léo giữa phong cách hiện đại và kiến trúc Á Đông, trong đó có 40 biệt thự sở hữu bể bơi riêng.

"Đến đây, bạn sẽ được chào đón bằng cảnh quan tươi tốt với những rặng dừa cao vút, hoa sứ thơm ngát, hoa loa kèn rực rỡ mang đến cảm giác yên bình, tác biệt", Forbes Travel Guide viết. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu về nghệ thuật, ẩm thực và các trải nghiệm truyền thống khi lưu trú tại đây.

Trong khi đó, Capella Hanoi - khách sạn sang trọng nằm tại trung tâm thủ đô - là cái tên lần đầu xuất hiện trong danh sách. Với thiết kế của kiến trúc sư tài ba Bill Bensley, khách sạn tôn vinh lịch sử phong phú của thành phố và sự gần gũi với Nhà hát lớn Hà Nội nổi tiếng.

Khách sạn Capella Ha Noi được trang trí bằng nhiều vật dụng từ gốm và sơn mài. Ảnh: Capella Ha Noi.

"Khách sạn boutique này giúp du khách đắm mình vào văn hóa địa phương, kết nối họ với những nghệ nhân bậc thầy về tranh sơn mài và gốm sứ Việt Nam", cuốn cẩm nang viết. Khách sạn tái hiện lại những lữ quán dành cho các nghệ sỹ, đưa khách lưu trú lạc vào thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920. Khách sạn này còn có một nhà hàng được gắn một sao Michelin và hai nhà hàng Michelin Selected.

Bên cạnh đó, 4 khách sạn tại Việt Nam được chấm 4 sao là The Reverie Saigon, Park Hyatt Saigon, Sofitel Legend Metropole Hanoi và Regent Phu Quoc.

Danh sách gợi ý của Forbes Travel Guide 2025 gồm The Grand Ho Tram Strip, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Hotel Hanoi và Pullman Danang Beach Resort.

Với 2 đại diện góp mặt trong danh sách "tốt nhất thế giới", Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về số lượng khách sạn đạt 5 sao, xếp sau Indonesia (5 khách sạn), Singapore (4 khách sạn), Thái Lan (3 khách sạn).